Nell’ultima puntata di Ciao Darwin 2019, la nuova Prova di Coraggio di “Umani vs Mutanti” è con topi, iguane, blatte, serpenti e locuste. A quanto pare, infatti, il pericolo di morsi non manca e, per questo motivo, Paolo Bonolis sembra pronto ad intervenire, con tanto di martello alla mano. Ma il conduttore lo avrà usato oppure no? Ecco, allora, i video Mediaset del 24 maggio, per scoprire com’è andata a finire la “prova coraggio” della concorrente “Umana” e quella della rappresentante dei “Mutanti”.