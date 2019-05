Nell’ultima puntata di Ciao Darwin 2019, c’è stata anche la sfilata di Claudia Ruggeri in versione “Moda Mare Umana”. Nell’appuntamento finale di ieri sera, infatti, la bella “Miss di Avanti un altro” ha sfilato in costume, contrapponendosi in passerella alla proposta estiva “Mutante”. Rivediamola, allora, in passerella, in questo video Mediaset del 24 – 25 maggio. Qui anche il Defilé di ieri in intimo maschile e femminile.