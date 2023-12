Seconda puntata di Ciao Darwin 2023. Chi è Sarah Shaw, la Madre Natura dell’1 dicembre? Ecco età, lavoro e account Instagram della bellissima modella che ha stregato il pubblico in studio e i telespettatori a casa con il suo corpo statuario. E’ toccato a lei raccogliere il testimone dalla russa Aleksandra Korotkaia, Madre Natura nella prima puntata in onda sull’ammiraglia Mediaset settimana scorsa.

Chi è Sarah Shaw, la Madre Natura di Ciao Darwin 2023?

Dopo la statuaria modella di settimana scorsa, in questa seconda puntata di Ciao Darwin 2023 abbiamo assistito alla presenza di una nuova madre natura. Chi è Sarah Shaw, la bellissima ragazza che Luca Laurenti ha tentato di conquistare? Di lei sappiamo che viene da Darwin, in Australia. E’ una modella che ha scattato foto per Yves Saint Laurent, Luisa Roma ed un negozio di occhiali da sole e da vista. Fa parte della Merci Management, così come è scritto sul suo account Instagram.

Di lei sappiamo inoltre che ha i capelli biondi, gli occhi blu, di scarpe porta il 42 (show 9) ed è alta circa 1,78 cm. La sua taglia? Una extra small, almeno stando alla scheda che appare sul sito della sua agenzia.

Ecco il video del suo ingresso nello studio di Ciao Darwin 2023 durante la puntata in onda venerdì 1 dicembre in cui a sfidarsi erano: Neomelodici con Sal Da Vinci vs i trapper con Grido.

Sarah Shaw Instagram: l’account e le altre informazioni si di lei

Sara Shaw su Instagram non è molto attiva. Ha comunque un account seguito da ben oltre 17k di persone, ma al suo interno non sono state pubblicate molte foto. L’account risulta, però, registrato in Australia nel maggio del 2012. Tra i pochi scatti che compaiono Sarah appare in tutta la sua bellezza e in diversi scatti pare – almeno stando alle didascalie – essere in Italia. Un paio di foto sono state scattate a Milano, un’altra a Portofino e un’altra, invece, fuori dal nostro Paese, ovvero a Monaco.

Tra i seguaci vi è Ivana Mrazova, ex concorrente del GF VIP. Siamo certi, però, che dopo questa sera i follower, anche famosi, della bellissima Madre Natura, aumenteranno a dismisura.