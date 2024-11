É tempo di bilancio di fine anno e, prima dell’atteso brindisi di auguri al 2025, Chiara Ferragni dice addio al 2024, in un modo particolarmente intimista.

Chiara Ferragni e il bilancio di fine 2024

Riattivatasi via Instagram, a corredo di uno scatto che si palesa ispirato all’evento del Natale 2024 in arrivo, Chiara Ferragni condivide con gli internauti un bilancio consuntivo degli ultimi mesi. Ed è così che rompe il silenzio social, l’influencer, dopo il caso “Balocco & Dolci Preziosi”, che l’ha vista accusata di truffa per pubblicità ingannevole dei prodotti venduti a sua prima firma, in limited-edition, e a scopo benefico.

Nella descrizione della foto postata sul re dei social, che la ritrae mentre si gode del relax tra le mura della nuova casa addobbata a tema natalizio, la cremonese traccia un consuntivo intimista degli ultimi mesi.

“Ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero”, scrive l’imprenditrice digitale nel nuovo messaggio. E l’allusione, non troppo velatamente, è alla transizione che la vede protagonista, soprattutto nel passaggio dal matrimonio naufragato con lo storico marito Fedez, alla nuova relazione, già al centro della cronaca rosa.

Dopo un anno difficile, Chiara Ferragni rompe il silenzio social

L’idillio d’amore degli ex “Ferragnez” è ufficialmente finito e la cremonese può ora dedicarsi alla lovestory avviata con il rampollo della famiglia Pirelli, Giovanni Tronchetti Provera. “Un anno nella mia “nuova” casa – aggiunge, poi, tra le righe del messaggio che fa da bilancio di fine 2024, un’inedita Chiara Ferragni -. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà”.

Seppur piuttosto difficile, per lei, il 2024 ha rappresentato la chance di mettersi in discussione, sotto molti aspetti, dal punto di vista professionale e personale in primis. “Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia”, conclude il rendiconto social dell’imprenditrice digitale sull’anno ormai giunto al suo epilogo.

Chiara Ferragni riparte con la nuova dolce metà

Nel frattempo, intanto, Chiara Ferragni fa parlare di sé non solo per il nuovo scatto social, ma anche per le ultime foto che la ritraggono con Giovanni Tronchetti Provera. Così come si evince tra le pagine del magazine Oggi, che li ha immortalati insieme, Chiara e Giovanni si direbbero una famiglia allargata. Pare che lui abbia acquistato per lei un anello in vista del Natale, che potrebbe rivelarsi un pegno d’amore a testimonianza del loro fidanzamento, come un romantico regalo natalizio. Intanto, tra le immagini dell’ultimo avvistamento, i due si lasciano paparazzare con i loro bambini, tra coccole e allegria.