Chiara Ferragni e Fedez nello speciale “The Ferragnaz Sanrmeo 2023“, disponibile su Prime Video, hanno svelato cosa è successo davvero sul palcoscenico del Teatro Ariston dopo il bacio a Rosa Chemical. Tutta la verità e i retroscena di una delle coppie più amate e discusse di sempre. – Attenzione SPOILER –

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi dopo Sanremo 2023

“L’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io“. Queste sono le prime parole pronunciate da Fedez nello speciale “The Ferragnez su Sanremo 2023” disponibile dal 14 settembre in esclusiva assoluta su Prime Video. Una sorta di mea-culpa anticipata quella del rapper che durante l’ultimo Festival di Sanremo 2023 ha oscurato la moglie Chiara Ferragni, co-conduttirce fortemente voluta da Amadeus per la prima serata e la finale. A poche settimane dall’inizio di Sanremo 2023 Fedez si confronta con l’amico ritrovato J-Ax confidando “eh, infatti non è una buona idea“. Tutto fila liscio nella puntata del debutto: la Ferragni conquista il pubblico con i suoi outfit e il suo discorso sul palco di Sanremo.

Sappiamo bene come è andata. Fedez irrompe sul palco della finale di Sanremo 2023 con il tanto chiacchierato e criticato bacio a Rosa Chemical. Un momento che segna l’inizio di una crisi tra i Ferragnez. La confessione di Chiara nello speciale ne è la conferma:

In quella settimana ero più agitata di quello che lui avrebbe potuto fare, che mi avrebbe destabilizzata. Per questo gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me senza fare nulla che potesse agitarmi, di essere lì per me, e applaudirmi come io avevo fatto in tante occasioni. Lui mi ha detto di sì e però naturalmente non è stato così. Lui da artista può fare quello che vuole e rispetterò sempre la sua libertà, ma come compagno e partner di vita volevo il suo supporto. Mi spiace solo che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi, mi abbia solo messo più paura.

Fedez e il bacio a Rosa Chemical a Sanremo 2023: “Ero completamente fuori di me e poco lucido”

ROSA CHEMICAL CHE CI FA SBANCARE AL FANTASANREMO TRA L’INVASIONE DI PALCO LA SCAPEZZOLATA IL BACIO IN BOCCA A FEDEZ CHIARA FERRAGNI CHE GLI PORTA I FIORI A FINE ESIBIZIONE COSA ABBIAMO APPENA VISTO STO VOLANDO FDI MORIRONO E SI GODE. #Sanremo2023 pic.twitter.com/CGpSOyyiu0 — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) February 11, 2023

Cosa è successo sul palcoscenico di Sanremo 2023 dopo il bacio di Fedez a Rosa Chemical? Finalmente svelati i retroscena nello speciale “The Ferragnaz”. Una Chiara Ferragni, visibilmente imbarazzata da quanto visto in diretta mondiale, dice al marito: “meno male che non dovevi fare niente“. Dal canto suo Fedez cerca di rimediare: “mi dispiace, ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me”.

La replica della Ferragni è chiara: “si va beh amore, però dai… Avevo detto di non far casini. Non lo possiamo portare da nessuna parte. Sì va beh, ciao, ci vediamo dopo“. Nello speciale la confessione della Ferragni a mente fredda: “Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso“. Fedez a distanza di mesi ha rivissuto quel momento cercando di spiegare cosa è successo: “è stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido“.

Chira Ferragni: “Sono fiera del Sanremo che ho fatto”

La delusione di Chiara Ferragni è stata tanta e non lo nasconde neppure a distanza di mesi dal fattaccio: “non penso lui abbia capito davvero quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante. È stato difficile tornare su quel palco, col sorriso, senza tremare. Sono fiera del Sanremo che ho fatto e sapere che tutte le persone mi hanno dato supporto e non sia riuscito a darmelo lui, è stato difficile. Non è assolutamente per il bacio, vorrei fosse chiaro, può baciare un uomo, tutte le persone che vuole, semplicemente gli avevo chiesto di essere spettatore e basta, non performer“.

Sul finale di puntata, la coppia ha parlato del momento di crisi, ma anche dell’equilibrio ritrovato con la Ferragni che “sigla” un armistizio d’amore con il marito: ”

Io ti voglio supportare, voglio starti vicina, sei la mia famiglia. È stato un periodo tosto, cerco di essere forte per tutti, mi piace essere uno dei pilastri della famiglia, ma anch’io sono fragile.

Le ultime parole sono quelle di Fedez:

Quello che mi preoccupa è il danno arrecato a te, ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera. Inutile nascondersi. Io sto facendo un percorso, Sanremo è stata una parentesi brutta del nostro rapporto di coppia. Il percorso è in primis per cercare di ricucire il rapporto con te, stare bene con me stesso e vivere la mia famiglia. Devo elaborare una cosa dura che mi è successa e non è semplice.