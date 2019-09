E’ il grande giorno di Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Venezia. La fashion blogger, accompagnata dal marito Fedez, è arrivata al Lido per presentare alla stampa l’attesissimo docu-film “Chiara Unposted”.

Chiara Ferragni a Venezia: “io respinta da Leonardo di Caprio”

Chiara Ferragni è sbarcata al Lido di Venezia accolta come una vera star. L’imprenditrice digitale da 18 milioni di follower su Instagram è una delle protagoniste più attese di questa edizione; la conferma arriva dal pubblico accorso da ogni parte al punto da spingere l’organizzazione della kermesse cinematografica ad aumentare la sicurezza. Tutti sono a caccia di un autografo o di un selfie con Chiara, quella giovane ragazza che a colpi di post si è trasformata in una delle star digitali più invidiate e imitate di sempre.

In occasione della premiere del docu-film, Chiara Ferragni ha parlato di cinema e della sua grande passione per Leonardo Di Caprio:

“Adoro Leonardo DiCaprio, sono stata una sua fan e lo sono ancora, lo seguo dai tempi di Titanic e quando a Cannes”.

Come tutti anche la Ferragni ha i suoi ‘miti’ e ‘beniamini’ ed è davvero curioso quello che ho raccontato poco dopo proprio sull’attore Premio Oscar che, nel 2013, ha rifiutato una foto con lei.

“Nel 2013 a Cannes al party per l’Amfar volevo incontrare DiCaprio, mi sono messa in fila con un’amica per fare una foto ma poi, alla fine, non ce l’hanno fatta fare, mi hanno respinta”

Chiara Ferragni Unposted: “il progetto più stimolante a cui abbia mai preso parte”

Intanto cresce l’attesa sul docu-film “Chiara Unposted” che la Ferragni ha presentato in esclusiva alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione “Sconfini”. Una presentazione speciale per la stampa, che ha visto la fashion blogger chiamata a raccontare come è nato questo importante progetto:

“All’inizio ero molto spaventata all’idea di lasciare raccontare mia storia a un’altra persona, lasciare il potere a qualcun altro”.

Poi qualcosa è cambiato grazie ad Elisa Amoruso come ha precisato la Ferragni:

“Il lavoro con Elisa mi ha fatto scoprire parti di me che non conoscevo, in particolare è stato interessante il ritorno all’infanzia che mi ha rivelato ancor più di quanto già pensassi quanto mia madre sia stata importante per me per imparare a esprimermi davanti alla camera. Fin da piccoli lei ci ha fotografato, filmato, lo faceva per conservare i ricordi con i nostri filmini di famiglia, la fiducia che mi ha dato facendomi sentire speciale soprattutto nell’adolescenza è alla base della mia forza”.

Una cosa è certa, questo documentario è stato sicuramente il progetto più stimolante per la fashion blogger che l’ha descritto come ‘un tutorial che racconta a 360 gradi la mia vita lavorativa’. Perchè oltre ai selfie, i post e le Instagram Stories c’è molto, molto di più dietro l’impero chiamato Chiara Ferragni.