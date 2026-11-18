Chiara, il documentario su Chiara Ferragni di Carmen Vogan, sarà disponibile su Netflix dal 23 Novembre. Con la regia di Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), questo nuovo titolo svelerà un lato inedito dell’influencer e imprenditrice italiana. Di seguito, ecco tutto quello che sappiamo finora.

Chiara, in arrivo su Netflix il documentario su Chiara Ferragni

La notizia è stata diffusa oggi direttamente dai canali social ufficiali di Netflix, accompagnati da un video e il poster ufficiale del documentario.

Dopo due anni di silenzio, Chiara Ferragni decide di raccontarsi alle telecamere della piattaforma, svelando dettagli inediti mai raccontati finora. Per anni infatti, l’influencer ha mostrato la sua vita, sia personale che professionale a milioni di persone, mai quello che succedeva a social spenti. Ed è proprio questo che, da quanto emerge dai video che accompagnano il rilascio del documentario, sarà il fulcro della narrazione. Chiara infatti commenterà in prima persona gli avvenimenti che l’hanno vista protagonista degli ultimi anni, a partire dal momento in cui tutto è crollato: il cosiddetto Pandoro Gate.

Affronterà inoltre anche il processo che ne è conseguito e, inevitabilmente, la fine del matrimonio con Fedez. La pioniera dell’influencer culture, partita dalla provincia italiana e diventata un marchio globale, si soffermerà sul proprio percorso, guardando indietro e ripercorrendo le tappe più significative della sua storia, tra successi, cadute e momenti difficili, e lo farà senza nessun filtro.

Il documentario è ideato da Carmen Vogani e prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment). Scritto sempre da Carmen Vogani insieme a Lorenzo Avola, la regia è affidata a Leandro Manuel Emede. Il produttore esecutivo è Giampaolo Toselli, lo scenografo Francesco Mari e la costumista Claudia Villarini. Il direttore della fotografia è Lorenzo Invernici, mentre il Lead Editor Simone Mele. Infine, i direttori di produzione sono Marco Dominici e Luca De Donno.