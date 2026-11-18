I fans di Forbidden fruit lo sanno ormai fin troppo bene: il serial drammatico turco protagonista nel daytime di Canale 5 riesce a trovare sempre più di un motivo per tenerci incollati davanti al teleschermo. Anche nei prossimi episodi si prepara a regalarci molti colpi di scena, tra i quali ce n’è uno che merita decisamente un approfondimento: la morte di Hasan Alì. Il padre di Çağatay perde la vita nel finale della quarta stagione, e il figlio incolpa Ender per quanto accaduto al genitore. Pronti a scoprire con noi cosa accadrà?

Anticipazioni turche Forbidden fruit: l’inganno di Hasan Alì

La storyline prende il via nel momento in cui Kaya rientra a Istannbul, intenzionato a vendere le quote della Kuyucu Holding appartenute alla defunta sorella Sahika. La proposta del giovane Ekinci appare molto allettante agli occhi di Hasan Alì, che escogita un modo poco professionale per entrare in possesso di quelle azioni pagandole molto meno del loro valore reale.

Kuyucu senior fa credere all’avvocato che la società sia in perdita, e gli mostra anche i documenti che testimoniano il fatto che la holding non produca da tempo profitti.

Kaya però, non si lascia ingannare facilmente, e conoscendo la scaltrezza dell’imprenditore decide di vederci chiaro e ne parla con Ender, che nel frattempo è tornata a essere la sua compagna. La donna è convinta che Hasan Alì sia coinvolto in affari poco leciti, e stringe un’alleanza con Yildiz per scoprire cosa nasconde.

Le due progettano di intrufolarsi a villa Kuyucu, ignare del fatto che l’imprenditore le abbia attirate in una trappola e le stia aspettando.

Kuyucu Senior – dopo aver fatto in modo di attirare le due donne in casa sua per rovistare nella cassaforte in cerca di un diamante – si prepara a coglierle in fragrante, per poterle accusare di furto.

Hasan Alì beffato nelle prossime puntate Forbidden fruit

L’imprenditore è convinto di essere un passo avanti rispetto a Ender e Yildiz, ma è davvero così? Le due donne mostrano un’acutezza incredibile, e all’ultimo minuto decidono di fare introdurre in casa di Hasan Alì due controfigure.

Sono quindi loro a cadere nella trappola organizzata da Kuyucu senior, ma i guai (per tutti) non sono finiti.

Hasan Alì muore nelle ultime puntate Forbidden fruit 4

Subito dopo aver visto il piano dell’imprenditore andare a rotoli, assisteremo al confronto tra lui, Ender e Yildiz. Una volta rimasti da soli, i tre sentiranno il timer di un ordigno, ma non faranno in tempo a scappare: la bomba esplode e manda in fumo tutta la villa!

Riusciranno a salvarsi? La risposta arriva con i primi episodi del capitolo successivo, che prende il via sei mesi dopo il tragico evento. Grazie ai ricordi dei protagonisti, scopriamo che Hasan Alì è morto nell’esplosione, mentre le due donne sono riuscite a salvarsi.

La Holding è nelle mani di Çağatay, che nel frattempo ha instaurato un rapporto conflittuale con la moglie Yildiz, che ritiene colpevole di essersi alleata con Ender per cercare le prove in grado di incastrare suo padre e che hanno portato alla sua morte.