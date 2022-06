Dopo due anni di silenzio sta per tornare alla conduzione di ben due programmi la bella Caterina Balivo. Il primo è “Chi vuole Sposare Mia mamma?“ Su TV8 mentre il secondo programma è “Help – ho un dubbio” in seconda serata su Rai2. Ma scopriamo nel dettaglio di cosa parla e la data di messa in onda del primo tra i due: “Chi vuole sposare mia mamma?”

Chi vuole sposare mia mamma, su TV8 con Caterina Balivo: ecco quando in tv

Per due anni, la conduttrice campana, se ne è stata zitta e buona – come direbbero i Maneskin – per poi tornare in onda con ben due nuovi programmi, uno su TV8 e l’altro sulla Rai. La Balivo raggiunta dai microfoni di Sorrisi fa sapere:

«Ho detto sì a progetti che piacciono a me innanzitutto. In “Chi vuole sposare mia mamma?” non ci sono matrimoni. Sono figli adulti che aiutano le loro mamme a riconoscere l’amore e ad avere una seconda chance. Non è un programma dove si recita una parte. È tutto vero. Il titolo è ironico perché non ci sono anelli o altari. Semplicemente da cosa può nascere cosa».

Segnate in agenda mercoledì 22 giugno in prima serata su TV8: torna a tenervi compagnia per una serata insolita e particolare Caterina Balivo con il programma, “Chi vuole sposare mia mamma? “Quale sarà il ruolo della conduttrice? La Balivo spiega che lei si limiterà a “lanciare delle frecce” ma che poi sarà una scelta delle protagoniste – mamme dai 40 ai 60 anni – prendere una strada piuttosto che un’altra. Naturalmente la Balivo sarà sempre presente nel dialogo con i figli oppure per consolare gli uomini eliminati a fine giornata.

Chi vuole sposare mia mamma? Come è strutturato il format?

Il programma, prodotto da Blu Yazmine per TV8, vede protagoniste mamme single dai 40 a 60 anni che hanno deciso di concedersi nella vita un’altra opportunità a livello affettivo. Le mamme dunque sono al centro del racconto del programma che aiutate dai figli e accompagnate da Caterina Balivo cercheranno di compiere una scelta felice per la loro vita.

“Chi vuole sposare mia mamma?” è un programma che dà delle seconde possibilità e, nel farlo, racconta storie. Nel format sono previste cinque coppie mamma-figlia o mamma-figlio che nella splendida cornice di una romantica villa immersa nel verde conosceranno vari pretendenti al fine di sceglierne uno.

Per ogni mamma, sei pretendenti sono pronti a farsi conoscere, seguendo però delle regole: gli incontri possono avvenire solo in determinate situazioni e per un tempo limitato, secondo un grado di intimità che si approfondisce giorno dopo giorno. Non tutti hanno le stesse possibilità fino alla fine: ogni mamma deve man mano scegliere chi eliminare, supportata dal proprio figlio, che avrà anche delle inaspettate opportunità di cambiare le carte in tavola.

Ci saranno incontri e confronti con i vari pretendenti per poi decidere con chi continuare il percorso e chi invece si ferma subito venendo eliminato. La conduttrice ribadisce che naturalmente non ci saranno anelli, matrimoni o altari ma sarà semplicemente un’occasione per vivere una nuova opportunità d’amore. Nascerà una storia o una semplice amicizia? È qualcosa che poi l’eventuale coppia vivrà lontano dalle telecamere nel proseguo dell’emozionante viaggio dell’amore.

Caterina Balivo lontana dalla tv per due anni: come l’ha vissuta?

La conduttrice sempre dalle pagine di Sorrisi spiega cosa sono stati per lei questi due anni lontani dalla tv, che hanno coinciso con una pandemia mondiale:

«Ho scelto di essere protagonista della mia vita in un momento in cui il mondo è cambiato. Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli perché non è vero. Ci sono donne che lasciano i figli dall’altra parte del mondo per venire a lavorare. Io sinceramente la tata me la sono tenuta».

Caterina Balivo dal 28 luglio torna anche alla conduzione di un altro programma su Rai2 con “Help – Ho un dubbio”

La Balivo raddoppia in tv, nel senso che l’impegno con “Chi vuole sposare mai mamma?” è imminente mentre per il ritorno in Rai dobbiamo aspettare il 28 luglio per “Help – Ho un dubbio” e a questo proposito dice:

«Ho accettato di condurre questo programma perché finalmente potevo parlare con il pubblico che, telecomando alla mano, vota la scelta fatta dai protagonisti. Accompagno le persone nel loro percorso aiutandole a prendere decisioni importanti per la loro vita».

Appuntamento quindi con “Chi vuole sposare mia mamma?” dal prossimo mercoledì 22 giugno in prima serata su TV8.