Caterina Balivo torna in Rai alla conduzione di un nuovo programma che si chiama “Help – Ho un dubbio”, uno show su Rai2 in onda in seconda serata. Scopriamo qualche dettaglio in più sul nuovo impegno della Balivo in Rai.

La Balivo impegnata anche alla conduzione del dating show di TV8 “Chi vuole sposare mia mamma?” format dedicato alle mamme single in cerca di amore, che andrà in onda il prossimo autunno, a fine luglio torna in Rai per un nuovo impegno. La vedremo infatti, a partire dal 28 luglio in seconda serata su Rai2 con il programma “Help – Ho un dubbio”, dove la Balivo aiuterà persone comuni a prendere decisioni importanti.

La conduttrice campana non si ferma: dopo essere stata una dei componenti della giuria de “Il Cantante Mascherato”, torna di nuovo a Viale Mazzini con un programma tutto suo che si chiama “Help – ho un dubbio”.

La moglie di Guido Maria Brera quindi sarà nuovamente al timone di un programma Rai in seconda serata a partire dal 28 luglio 2022. La Rai sceglie infatti di puntare nuovamente sulla bella conduttrice campana che sarà al timone di un programma in seconda serata il cui titolo è “Help – Ho un dubbio”.

La data di messa in onda è il 28 luglio, come detto, per poi proseguire ogni giovedì in seconda serata. La Balivo nel programma darà dei consigli specifici accompagnando le persone nel loro percorso aiutandole a fare delle scelte importanti per la loro vita.

Si tratta dell’adattamento del format anglosassone What should I do dove i protagonisti sono persone comuni, di qualsiasi età oppure un gruppo di amici o anche una coppia che ha dei dubbi rispetto a delle scelte importanti per la loro vita. Il pubblico sarà parte attiva del programma perché sarà chiamato più volte a votare la scelta.

Un ritorno in tv da protagonista per la Balivo che ricordiamo ha anche un altro programma in cantiere, che vedremo probabilmente in autunno su TV8, il dating show “Chi vuole sposare mia mamma?” Il rientro in Rai per la Balivo è decisamente una tappa importante: l’azienda ha scelto ancora una volta di puntare su di lei.