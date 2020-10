Sara Ricciardo a “Chi vuol essere milionario“, il quiz show di successo condotto da Gerry Scotti, è arrivata a leggere la domanda da 300 mila euro. Una domanda non facile per la concorrente che deve indovinare il brano più presente classifiche vendita italiana 1959-2019. Quattro le possibilità: “Un’estate italiana”, “I bambini fanno oh”, “Sabato Italiano” e “Il cielo in una stanza”. Qual è la risposta giusta?

Sara Ricciardo da Vigevano a Chi vuol essere milionario

“Non so cosa fare” dice Sara Ricciardo, la concorrente giunta alla quattordicesima domanda da 300mila euro di Chi vuol essere milionario?. La ragazza alla fine ha deciso di non rispondere alla domanda sul “ritornello più ritornello” fra quattro canzoni italiane in vendita fra il 1959 e 2019.

La concorrente è indecisa fra “Un’estate italiana” e “Il cielo in una stanza”, ma improvvisamente cambia idea: “anche Povia non sarebbe da escludere”. Alla fine però Sara, il medico di Vigevano, fa un’importante riflessione:

l’altra settimana mi hai detto only the brave, ma anche anche il coraggio deve avere il tempo, se no diventa irrispettoso nei confronti di quello dove siamo arrivati. E’ diventata un’avventura molto corale, non è soltanto mia, io mi faccio portavoce. Il coraggio non deve diventare superbia e pazzia, bisogna aver rispetto del coraggio che c’è stato.

La concorrente decide di non risponder alla domanda da 300 mila precisando: “non voglio azzardare” e anche Gerry Scotti è concorde con la scelta di Sara: “se tu hai rispetto di tutto ciò, ho rispetto anche io di questo”. Per Sara è arrivata il momento di confermare la sua decisone: “si, è la mia scelta definitiva” riuscendo così a portare a casa ben 150 mila euro. Sul finale tenta la risposta: “avrei detto “Un’estate italiana“, ma Gerry Scotti rivela: “la risposta esatta è “I bambini fanno oh” di Povia“.