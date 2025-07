Cresce l’attesa per la finale de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili in prima serata su Canale 5. Cinque sono i naufraghi finalisti a cui si aggiungerà uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo al momento in nomination.

Isola dei Famosi 2025, chi sarà il vincitore? I pronostici prima della finale

La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi 2025 si avvia verso la finale in ondata mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. A pochi giorni dalla resa dei conti cresce l’attesa per scoprire il nome del concorrente naufrago che tornerà a casa con il titolo di campione. Al momento quattro sono i concorrenti finalisti: Omar Fantini, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Mario Adinolfi. A loro si aggiungerà durante la finale uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo che sono al televoto. Chi tra loro due conquisterà l’ultimo posto da finalista? Dopo una semifinale accesissima fatta di scontri e confronti, ma anche eliminazioni e televoto flash, i sondaggi sembrerebbero premiare Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello.

Ma chi è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025 più quotato per la vittoria finale? Tra tutti spunta il nome di Cristina Plevani che i telespettatori più attenti ricorderanno come la prima vincitrice del Grande Fratello. In caso di vittoria Cristina Plevani potrebbe conquistare un record: vincere i due reality show più seguiti ed amati dal pubblico. La vittoria della Plevani è messa a rischio però da Teresanna Pugliese, mentre sul terzo gradino troviamo Omar Fantini che ha saputo conquistare il pubblico.

L’Isola dei Famosi 2025 finale, le quote per la vittoria

Anche Mario Adinolfi è dato a sorpresa tra i possibili vincitori de L’Isola dei Famosi 2025. Il politico e giornalista, dopo essere stato eliminato durante la semifinale, è rientrato in gioco sfidando sull’ultima spiaggia Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti. Con un plebiscito di voti, circa il 72%, è rientrato in gara diventando così il primo finalista ufficiale dell’Isola. Ultima posizione per Loredana Cannata “la vegana”, che è data come sfavorita per la vittoria finale.

Chi sarà il vincitore secondo i siti di scommesse? Ecco a seguire le quote dei concorrente finalisti de L’isola dei Famosi 2025: