Chi vincerà Amici 24? Il talent, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda domenica 18 maggio 2025 e non sabato, a causa della finale dell’Eurovision Song Contest. Scopriamo insieme chi alzerà il trofeo tra i cinque finalisti, secondo l’Intelligenza Artificiale e i social, e prenderà il posto della vincitrice dello scorso anno, Sarah Toscano.

Chi vincerà Amici 24 secondo l’IA

Sono cinque i finalisti di Amici 2025: per il canto Antonia e Trigno, per il ballo Alessia, Francesco e Daniele. Un nome è lo strafavorito secondo l’Intelligenza Artificiale. Abbiamo infatti chiesto di incrociare alcuni dati: follower sui principali social (Tiktok e Instagram), classifiche di gradimento delle ultime puntate, viralità su twitter. Questo perché nella finale a decidere sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

L’IA prevede che allo scontro finale vadano Alessia Pecchia, vincitrice della categoria ballo, e Trigno, vincitore di quella canto. La percentuale è tutta dalla parte della ballerina di latino: 70% contro il 30% del cantante. Una vittoria schiacciante.

“Alessia è la super favorita per la vittoria finale assoluta. Ha una presenza social più che 50% superiore rispetto a TrigNO. Inoltre, la sua danza è spesso più d’impatto per il pubblico televisivo, e lei ha dominato l’attenzione nelle ultime puntate“.

I social puntano su Alessia

Anche per i social la vincitrice è Alessia. La giovane, che ha dalla sua parte anche i fan di Luk3, può contare su una fanpage più alta di quasi il doppio rispetto ai suoi sfidanti. Secondo, per numero di follower di Tiktok e Instagram, è TrigNo che vanta dalla sua anche i voti dei sostenitori della sua fidanzata Chiara. Terzo posto per Daniele Doria, molto sottovalutato nel serale a favore di Francesco che invece è il meno seguito sui social. Antonia Nocca, dalla vocalità potente, potrebbe conquistare il pubblico generalista ma non quello della Generazione Z e Alpha che potrebbe penalizzarla nello scontro contro Trigno.

Finalista Categoria Follower Vittoria (%) Alessia Ballo 286.000 40% TrigNO Canto 178.300 30% Antonia Canto 139.000 15% Daniele Ballo 137.079 10% Francesco Ballo 32.200 5%

Chi vincerà Amici 24 secondo gli ultimi televoti

Uno degli ultimi televoti di ballo è andato in onda nel daytime di fine marzo. Al primo posto era arrivata Alessia con il 32,80% delle preferenze, seguita da Chiara (eliminata) con il 21.50%. Terzo era arrivato Daniele, 21,40% mentre Francesco aveva ottenuto solo il 9,56% delle preferenze.

Per i ballerini è arrivato il momento di scoprire la classica della gara di ballo giudicata dal televoto! #Amici24 pic.twitter.com/ReB1reg665 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2025

Il giorno dopo, il pubblico aveva votato i cantanti. Primo era arrivato Nicolò con il 22,08% (eliminato); secondo un altro eliminato, Luk3 con il 21,07%. Terzo TrigNo, ora in gara, con il 14,83% delle preferenze. Molto vicina Antonia, quarta con il 14,79% delle preferenze.

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire la classica della gara canto giudicata dal televoto! #Amici24 pic.twitter.com/p1gwMwtalO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2025

Decisivi quindi saranno i voti dei fan dei ballerini e dei cantanti eliminati che potrebbero convergere su Trigno e Alessia, portando i due allo scontro finale.

Ascolti musicali

La più ascoltata, che ha ricevuto anche il premio Spotify singles, è Antonia grazie a ‘Romantica‘, ‘Dove ti trovi tu‘ e ‘Relax‘. Ma negli ultimi giorni TrigNo con il suo singolo ‘D’amore non si muore‘ ha scalato la classifica ed è virale su Tiktok. Nessuno però è riuscito in questa edizione di Amici 2025 a conquistare il Disco d’oro. Tra i brani più ascoltati ci sono ‘Parigi in motorino‘ e ‘Valentine‘ di Luk3 e TrigNo con ‘Maledetta Milano‘.

Scommesse Amici 2025

Secondo il principale sito di scommesse, il vincitore di Amici 24 sarà invece TrigNo quotato a 2.75. Il cantante se la giocherebbe con Antonia, a 3.25. Prima dei ballerini Alessia con 3.50, seguita da Daniele con 4. Ultimo Francesco a 16, molto lontano dagli altri e dato per outsider.