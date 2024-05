Chi vincerà Amici 23? Il talent, condotto da Maria De Filippi, sabato 18 maggio 2024 decreterà chi alzerà la coppa tra i sei finalisti rimasti in gara. Abbiamo chiesto all’IA di fare una previsione ma anche i social sembrano essere sicuri sul nome che prenderà il posto di Mattia Zenzola. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi vincerà Amici 23 secondo l’IA

L’intelligenza Artificiale non ha dubbi su chi sarà il vincitore di Amici 23. In finale sono arrivati quattro cantanti (Sarah, Mida, Holden e Petit) e due ballerini (Marisol e Dustin). Il favorito, secondo l’IA, è un cantante anche se:

“Prevedere il vincitore di un concorso televisivo come “Amici di Maria De Filippi” può essere complicato senza dati specifici come voti del pubblico o giudizi ufficiali fino a questo momento del programma. Tuttavia, possiamo fare delle stime basate sui trend osservati e sulla popolarità attuale dei concorrenti basandoci sulle informazioni disponibili fino ad ora“.

Al primo posto c’è Holden con il 35% delle preferenze, tallonato però da Petit al 30%. Più distaccata troviamo Sarah con il 15%, seguono con il 10% Mida e Marisol. Ultimo quindi Dustin con il 5%. Per l’Intelligenza artificiale a trionfare nel programma sarà quindi Holden, mentre per la categoria danza Marisol.

Le percentuali del vincitore per l’intelligenza artificiale:

Holden con il 35% Petit con il 30% Sarah con il 15% Mida con il 10% Marisol con il 10% Dustin con il 5%

I social puntano su Mida e Marisol

Ma qual è l’artista con maggior numero di fan sui social? Mida è il più seguito su TikTok dove vanta grazie alla sua Rossofuoco diventata virale nei balletti, oltre 288 mila follower a cui si sommano i 169 mila di instagram. Anche Marisol è molto seguita sulla piattaforma cinese con 245 mila follower e 102 mila di instagram. Il più seguito su instagram è invece Holden con 202 mila follower e 111 mila e 600 di Tiktok. Numeri molto alti anche per Petit con 215.500 follower su TikTok e 120 mila su instagram. Seguono Sarah, il cui percorso è in crescita nelle ultime settimane, che raccoglie 118 mila preferenze su instagram e 104 mila su Tiktok. Il meno seguito è Dustin con 99.5 mila su instagram e 112 mila tiktok. I numeri sono in costante aggiornamento e cambiano di ora in ora (dati presi mercoledì 15 maggio).

La classifica dei più seguiti su instagram e tiktok:

Mida con 457 mila follower totali Marisol 347 mila follower totali Petit con 335 mila follower totali Holden con 313 mila follower totali Sarah con 222 mila follower totali Dustin con 207 mila follower totali

Gli ascolti e i voti della tv generalista

Gli ascolti hanno visto premiare con un disco di platino ‘Rossofuoco’ di Mida ma anche Holden ha conquistato il disco d’oro con due brani, ‘Dimmi che non è un addio’ e ‘Nuvola’. Il pubblico sembra preferire questi due artisti che primeggiano nelle classifiche di Spotify ma c’è una variabile da considerare, quella dei voti del pubblico generalista che non acquista dischi e non segue sui social.

Potrebbe quindi essere votato il percorso di crescita di Sarah che esibizione dopo esibizione ha convinto tutti. Infatti la cantante è stata la più votata nell’ultimo televoto aperto al pubblico il 26 aprile su quale singolo preferivano (escluso quello di Holden). Ha conquistato il 36% delle preferenze, secondo Petit con il 29% e terzo Mida con il 22%.