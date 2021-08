Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2021? Cosa vedremo andare in onda su Canale 5 dal prossimo 13 settembre? Quali saranno i protagonisti del programma di Maria De Filippi? Ecco alcune anticipazioni sulle prime puntate che sono state registrate negli studi Elios di Roma fra il 24 e il 25 agosto 2021. Dame e cavalieri, ma soprattutto tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici si sono ritrovati in studio per un nuovo percorso all’insegna dei sentimenti che verrà, come sempre commentato, da: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne anticipazioni prime puntate: la conferma degli opinionisti

Contrariamente a quanto si vociferava in giro sul web nei mesi scorsi, Gianni Sperti e Tina Cipollari, opinionisti di Uomini e Donne, saranno ancora presenti al loro posto. Entrambi si ritroveranno a: smascherare ipotetiche “truffe” amorose, infiammare le discussioni, ma anche le liti, ma anche ad applaudire a chi saprà mettere in mostra i propri sentimenti.

Durante questa lunga e calda estate si pensava che Tina Cipollari fosse pronta a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi perché impegnata a organizzare trasloco e nozze. Non è così. L’opinionista sarà ancora parte integrante del programma. Vedremo dunque ancora le liti con Gemma Galgani e di sicuro assisteremo a nuovi scherzi esilaranti.

La stagione di Uomini e Donne 2021 inizierà oltretutto nel migliore dei modi con una bella lite fra le due visto che, durante l’estate, Gemma pare averci preso gusto. La Galgani è tornata dal chirurgo plastico. A rifarsi cosa? In primis il seno. E poi? Pare che abbia fatto anche un piccolo ritocco alle labbra. Le voci erano circolate poco prima della registrazione. In studio, dunque, Gemma ha dovuto raccontare tutto. Cosa succederà? Sono in molti che attendono con ansia di vedere la reazione di Tina alla notizia.

Chi sono i nuovi tronisti di Maria De Filippi?

Nell’attesa di vedere Uomini e Donne su Canale 5 possiamo scoprire qualcosa di più sui tronisti. I nuovi protagonisti della trasmissione saranno: Matteo, Joele ed Andrea Nicole.

Matteo è un ragazzo di 24 anni che vive a Roma e che: “provengo da una famiglia molto umile ma piena di amore; viviamo in una casa popolare, siamo 7 in tutto: mamma, papà e 5 figli, e in più Sydney la cagnolona. lo sono il piccoletto di casa e per mamma e papà non è stato facile crescere e mantenere 5 figli“.

Joele ha 26 anni e proviene da un paesino della provincia di Venezia.

Di Andrea Nicole invece si è parlato a lungo. Si tratta della prima tronista transgender della storia del programma.