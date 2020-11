Ballando con le Stelle 2020, chi sono gli eliminati della settima puntata? Doppia eliminazione con un finale a sorpresa durante la lunga diretta del dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1. La sesta puntata si era conclusa con lo spareggio fra Vittoria Schisano e Marco De Angelis contro Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Chi ha lasciato il programma?

Ballando con le Stelle 2020 eliminati: fuori Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 è cominciata con lo spareggio fra Vittoria Schisano e Marco De Angelis contro Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Una sfida all’ultimo voto quello fra le due attrici che ha visto trionfare la Schisano sulla figlia di Adriano Celentano. Dopo lo spareggio, la puntata di Ballando entra nel vivo con delle performance a tema Halloween e con il primo confronto fra la giuria e una coppia di concorrenti. Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, infatti, decidono di non esibirsi: “ho deciso che io ed Elisa non parteciperemo alla prova speciale. Elisa ha ancora il tutore al piede, preferisco non prendere punti piuttosto che rischiare che si faccia male”. La decisione del maestro non viene accolta molto bene dalla presidente di giuria Carolyn Smith: “mi dispiace, ma è la terza volta che succede. Prima è stato male Raimondo e poi Elisa. Una coppia non può scegliere di non ballare. Mi dispiace, ma devo darvi una penalità -10″

Ballando con le Stelle stasera: la decisione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Le parole di Carolyn Smith vengono accolte e condivide da Raimondo Todaro che replica: “preferisco il -10, piuttosto che fingere di fare qualcosa in pista e prendere zero. È più corretto anche nei confronti degli altri concorrenti”. Ma non finisce qui, visto che poco dopo la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro annunciano la loro decisione di abbandonare il programma.

“Noi ci ritiriamo, Elisa non è in grado di ballare. Speriamo che si rimetta per la prossima puntata e che riusciamo a essere ripescati” sono le parole di Raimondo Todaro a cui seguono quelle della conduttrice de “La Prova del Cuoco”: “questa decisione mi costerà anni di analisi, ma ho una distorsione grave al piede, è giusto così”. La Isoardi, infatti, ha una distorsione al tendine e necessita di cure specifiche e fisioterapie che potrebbero permetterle in tre settimane di recuperare. “Abbiamo pensato al pubblico, alla trasparenza che dobbiamo a loro e per questo abbiamo deciso di fermarci” ha precisato la conduttrice che punta sul ripescaggio finale.

Ballando con le Stelle, lite in diretta fra Costantino Della Gherardesca e Carolyn Smith

Intanto la puntata prosegue con lo scontro accesissimo fra Costantino Della Gherardesca e Carolyn Smith. Volano parole grosse con il conduttore che punta il dito contro la presidente di giuria: “quando giudica gli altri ricorda che siamo in un programma di intrattenimento. Poi con noi, si comporta come fosse solo una gara di ballo“. La Smith replica: “a me non è piaciuta la vostra battuta in cui dicevate che il nostro ballo è vecchio” con Costantino che ribatte: “era una battuta, chi non capisce l’ironia è ignorante“. La presidente di giuria non ci sta e sbotta “ignorante sei tu” con la Carlucci costretta ad intervenire per placare gli animi.

Ballando con le Stelle concorrenti: nessun eliminato

Dopo le esibizioni di tutti i concorrenti è il momento della classifica finale che vede scontrarsi nello spareggio Paolo Conticini e Gilles Rocca. I primi a ballare sono Paolo Conticini e Veera Kinnunen, mentre Gilles Rocca si esibisce da solo visto che la sua maestra Lucrezia Lando è assente per una intossicazione alimentare. A decidere il futuro dei due concorrenti è il pubblico da casa che, tramite il voto social, premia Gilles Rocca. Paolo Conticini è il concorrente eliminato, ma Milly Carlucci sorprende tutti annunciando che l’attore è salvo visto c’è già stata l’eliminazione in puntata di Elisa Isoardi.