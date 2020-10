Ballando con le Stelle 2020, chi sono gli eliminati della sesta puntata? Milly Carlucci è tornata in diretta con una nuova puntata del dance show di successo di Rai1 e come ogni settimana il pubblico è stato chiamato a decidere quale coppia salvare dallo spareggio finale. La classifica della sesta puntata ha visto agli ultimi posti le coppie formate da Vittoria Schisano e Marco De Angelis contro Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Quale è stata la coppia eliminata dal programma? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle 2020 eliminati: spareggio rimandato

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020 si è conclusa con l’inatteso spareggio fra la coppia di contro quella di Vittoria Schisano e Marco De Angelis contro Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Uno scontro che ha visto l’una contro l’altra due coppie molto amate dal programma, ma alla fine solo una è rimasta in gara. A sorpresa però la Carlucci ha comunicato che lo spareggio fra Vittoria Schisano e Marco De Angelis contro Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann è posticipato alla prossima settimana. In apertura della settima puntata di sabato 31 ottobre 2020, infatti, scoprire quale sarà la coppia più votata dal pubblico da casa.

Ballando con le Stelle stasera: nuova lite Selvaggia Lucarelli vs Alessandra Mussolini

Una puntata come sempre ricca di colpi di scena quella di Ballando che ha visto ancora una volta Selvaggia Lucarelli confrontarsi duramente con Alessandra Mussolini dopo la sua esibizione di ballo. In realtà la Lucarelli ha giudicato la prova di ballo della politica uguale alle precedenti, nessun miglioramento per la nipote di Sophie Loren che si è esibita in un “mambo” omaggiando proprio l’iconica zia. Nonostante tutto la prova di ballo ha fatto incetta di voti, diventando la coppia più votata dalla giuria con 56 voti.

In particolare la Lucarelli ha espresso la sua contrarietà ad alcune affermazioni della Mussolini che, parlando della sua vita privata, ha detto che molte donne per amore si fanno carico sulle proprie spalle di tantissime sofferente. Un punto di vista non condiviso dalla giurata che ha prontamente detto: “non facciamo passare questo messaggio della donna che deve soffrire. Le donne sono autonome”. Anche Roberta Bruzzone ha criticato le parole di Alessandra Mussolini: “mi rivolgo alle donne: non siete tenute a sopportare niente, nessuna croce e tantomeno le corna. Siete libere di fare le scelte che ritenete. Bisogna superare questo medioevo culturale”. La reazione della Mussolini è stata “sono basita” prima di lanciarsi nella classica mossa che la zia Sophia Loren faceva a suon di mambo sventolando seno e fianchi nel film cult “Pane, amore e…”.