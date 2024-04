Maité Yanes è pronta a partite per l’Honduras. La giovane è infatti una concorrente della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi 2024 che andrà in onda da lunedì 8 aprile 2024 su Canale 5. Scopriamo insieme chi è e dove l’abbiamo già vista.

Maité Yanes è nel cast dell’Isola dei Famosi: chi è

Capelli neri, occhi marroni e fisico statuario. Maité Yanes è pronta a dare spettacolo all’Isola dei Famosi. La giovane è stata scelta per partecipare alla nuova edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria. Ma chi è e cosa fa nella vita?

Nata 34 anni fa a Madrid, Maité Yanes è una modella, ballerina e attrice spagnola di origini cubane. Della sua vita privata, si hanno poche notizie. Sin da adolescente viene notata per la sua bellezza che la porta ad entrare in una prestigiosa agenzia di moda e a viaggiare in giro per il mondo, tra Milano e New York. Parallelamente si dedica anche alla recitazione e alla danza, prendendo parte ad alcuni musical quali ‘Grease’, ‘Flash Dance’ e ‘The Beatles‘.

Nella sua carriera ha recitato in ‘1994‘ (con il ruolo di Cherry, nuova fidanzata di Notte) e nel film di Leonardo Pieraccioni ‘Il sesso degli angeli‘ del 2022. Qui veste i panni di Bella, una prostituta, e lavora a fianco di attori del calibro di Sabrina Ferilli, Massimo Ceccherini e Marcello Fonte. Inoltre Maité Yanes è stata Miss Colorado insieme a Paolo Di Benedetto nella trasmissione Colorado nel 2007. Maitè parla perfettamente tre lingue: spagnolo, italiano e inglese. Una delle sue grandi passioni è la musica trap e latina e scrive i testi dei suoi brani, oltre che poesie. Ora per lei inizia questa nuova avventura all’Isola dei Famosi.

Il suo animo da guerriera darà filo da torcere agli altri naufraghi!

Maité Yanes concorrente ufficiale dell'#Isola 🥥

