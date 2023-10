Tutto pronto per la nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato agli scomparsi e ai casi di cronaca nera presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e i casi al centro della puntata di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023.

Chi l’ha visto, oggi su Rai3: la diretta di mercoledì 4 ottobre 2023

Mercoledì 4 ottobre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli in diretta su Rai3. Tantissime le storie, i temi e i casi di cronaca nera e di persone scomparse al centro della puntata di stasera. In apertura la Sciarelli si occupa dell’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Cristina Golinucci, la ragazza scomparsa nel 1992 a 21 anni davanti il convento dei Frati Cappuccini di Cesena. Una notizia che era già stata rivelata nel programma di Federica Sciarelli. In studio la mamma di Cristina da 29 anni alla ricerca della verità.

Non solo, tra i casi al centro della puntata di stasera anche la storia di Alessandra Ollari. La ragazza scomparsa il 29 giugno scorso dalla casa dove viveva con il suo compagno, Ermete Piroli. La donna ha detto al compagno che usciva per fare la spesa, ma non è più tornata a casa. La donna, scomparsa da Parma da circa tre mesi, che fine ha fatto?

Chi l’ha visto, la puntata di oggi 4 ottobre 2023

Ma non finisce qui, tra i temi della puntata di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, di Chi l’ha visto anche la misteriosa morte di Alessio Vinci, il diciottenne trovato senza vita a Parigi. Alessio era davvero da solo? Cosa significa il codice di tre lettere rinvenuto nella sua stanza d’albergo? “Chi l’ha visto?” lo ha scoperto.

Durante la puntata di stasera non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Ricordiamo che il pubblico da casa gioca un ruolo importantissimo ai fine del del programma, visto che in caso di avvistamenti o notizie sulle persone scomparse può segnalare la cosa chiamando il numero di telefono 06.8262.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.