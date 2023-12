Chi l’ha visto di Federica Sciarelli torna in diretta in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Lo storico programma di Rai3 torna ad occuparsi della ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Scopriamo tutti i casi di cronaca nera e le persone scomparse al centro della puntata di stasera, mercoledì 13 dicembre 2023.

Mercoledì 13 dicembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche ai casi di persone scomparse. Padrona di casa l’insostituibile Federica Sciarelli! Tra i temi della puntata di stasera, la scomparsa di Liliana Resinovich. La donna è sparita due anni fa ed è stata ritrovata morta ventuno giorni dopo la scomparsa in un parco vicino a casa, a Trieste. Cosa è successo? Questa sera il programma torna a occuparsi del caso con documenti inediti. Intanto il Gip ha predisposto nuovi accertamenti sul corpo e sui movimenti delle persone a lei vicine. In studio con la Sciarelli il fratello Sergio e la cugina Silvia.

Non solo, durante la diretta spazio anche mistero del caso del Verano. L’uomo che cercava tra le donne morte la sua anima gemella e quello che ha rubato la tomba della giovane Ketty Skerl sono la stessa persona?

Non solo, durante la diretta di mercoledì 13 dicembre 2023 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Come sempre anche il pubblico da casa e i milioni di telespettatori sono parte attiva del programma visto che possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.