Mercoledì 6 novembre 2024 dalle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Anche in questa puntata Federica Sciarelli è pronta, con tutta la sua squadra, ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la scomparsa di Pietro e Maria. I due si sposano il venerdì, ma il martedì dopo scompaiono nel nulla lasciando le famiglie nell’angoscia. Cosa è successo alla coppia di sposini ? Dove sono stati? Non solo spazio alla scomparsa di Mara Favro di cui si sono perse le tracce da otto mesi. Adesso gli inquirenti la cercano a pochi chilometri dalla pizzeria di Chiomonte, da dove è sparita dopo che era tornata a prendere le sue chiavi di casa dimenticate nel ristorante.

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 6 novembre 2024, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Riccardo, il ragazzo di Acqualagna di cui si sono perse le tracce dopo una cena con gli amici: la mamma non si rassegna e chiede che le ricerche continuino.

