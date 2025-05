Sarà un giorno decisamente impegnato per i protagonisti della soap Tradimento (Aldatmak) Nel lungo ponte del 1° maggio infatti, il serial con Vahide Perçin non rinuncia al doppio appuntamento del venerdì, presentandosi ai fans sia in versione daytime che serale.

Tradimento doppio appuntamento oggi, 2 maggio su Canale 5

Dopo la pausa di ieri, giovedì 1° maggio, la serie tv turca si prepara a fare il bis. I fans della soap che narra le vicende della giudice Güzide infatti, troveranno ad attenderli i loro beniamini oggi sia al pomeriggio che in prime time.

Tradimento 2 raddoppia oggi, regalandoci come di consueto un doppio appuntamento del venerdì.

Tradimento, doppio appuntamento con i fans

Dovremmo rinunciare agli episodi di Tradimento anche oggi? Assolutamente no, visto che la serie tv turca andrà in onda sia in daytime che in prime time. Dopo aver saltato l’appuntamento pomeridiano di ieri, 1° maggio, Güzide, Tarik e Oylum torneranno a occupare oggi lo slot giornaliero abituale.

Il primo appuntamento per i fans è previsto a partire dalle 14:14, subito dopo Beautiful, con un nuovo episodio inedito che durerà fino alle 14:43 circa.

I tre episodi Tradimento previsti per stasera prenderanno invece il via alle 21:30 e ci terranno compagnia fino alle 23:48 circa. Cosa accadrà negli episodi inediti serali? Oylum sarà sempre più determinata a riprendersi il piccolo Can, e minaccerà la suocera di ucciderla qualora lei rifiuti di restituirglielo. Lei cederà e la condurrà dal bambino, ma poi assumerà Ilknur che – sebbene ufficialmente sarà assunta come cuoca – avrà il compito di tenere d’occhio la figlia di Güzide e il piccolo. Intanto una bugia di Ozan verrà smascherata grazie a Umit.

Cos’altro accadrà? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma vi assicuriamo che queste tre puntate ci terranno davvero con il fiato sospeso.