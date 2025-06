“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Non solo durante la puntata tornano anche gli appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 11 giugno 2025.

Stasera, mercoledì 11 giugno 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata in diretta di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera ancora la morte di Chiara Poggi. Il delitto di Garlasco è tornato su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, mentre i Ris sono tornati a casa sua per ricostruire ex novo in 3D la scena del crimine. Intanto si si ristudiano gli alibi di tutte le persone che frequentavano la casa. L’inviato di Chi l’ha visto ha intervistato il padre di Andrea Sempio che ha nuovamente sottolineato: “Mio figlio era a casa con me”.

Durante la puntata spazio anche alla voce degli avvocati di Sempio. Non solo, stasera a Chi l’ha visto si parla anche del ritrovamento dei corpi prima di una bambina di pochi mesi e poi di una donna a Villa Pamphili a Roma. Cosa è successo? E soprattutto come sono morte? Gli inquirenti chiedono l’aiuto di tutti e mostrano i tatuaggi della donna.

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 11 giugno 2025, Federica Sciarelli si occupa di Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato e ritrovata poco dopo senza vita in in un canneto a Montecatini Terme. Cosa le è successo? Un uomo è stato arrestato e ha confessato il delitto, ma secondo gli inquirenti potrebbero esserci altre vittime; in particolare si sta indagando per capire se l’uomo ha ucciso anche un’altra donna scomparsa lo scorso anno.

Infine la storia di Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago: gli inquirenti hanno trovato diverse tracce biologiche da analizzare nel furgone di un amico della ex compagna del nipote che la sera della scomparsa era a casa di Clara. L'uomo dice che quella sera ci fu un litigio, ma che lui non sa nulla della scomparsa della donna.

