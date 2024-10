Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 30 ottobre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 30 ottobre 2024

Mercoledì 30 ottobre 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Anche in questa puntata Federica Sciarelli è pronta, con tutta la sua squadra, ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la storia di Luciano: esce dal lavoro, viene investito e quando si riprende non ricorda più gli ultimi quarant’anni della sua vita. Un tragico incidente cambia per sempre il corso della sua vita: non ricorda più chi è né tantomeno i suoi figli. La sua storia ai microfoni di Federica Sciarelli. Spazio poi al tema del braccialetto elettronico pensato per salvaguardare la vita delle donne da mariti e compagni violenti. E’ davvero utile oppure no?

Chi l’ha visto, la diretta del 30 ottobre 2024

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 30 ottobre 2024, Federica Sciarelli parlando proprio del tema del braccialetto elettronico torna sulla storia di Tiziana. Nonostante il marito abbia il braccialetto elettronico, la donna ha paura di uscire di casa per andare al lavoro a poche centinaia di metri. Infine la storia di Riccardo, il ragazzo che ha lasciato la sua macchina presso la diga del Furlo ed è scomparso. I genitori da quel giorno ricevono solo chiamate da sciacalli che chiedono soldi per dare informazioni e altre con urla e lamenti.

Infine come sempre, durante la lunga diretta agli appelli, lo spazio alle richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.