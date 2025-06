“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Non solo durante la puntata tornano anche gli appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 25 giugno 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 25 giugno 2025

Stasera, mercoledì 25 giugno 2025 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera del programma di Federica Sciarelli la tragedia di Anastasia, la giovane trovata morta a Villa Pamphili a pochi metri dal corpo della sua bambina. La mamma della vittima interviene in diretta: “Non era una hacker, aveva preso la laurea nei trasporti, poi è andata a Malta dove ha conosciuto quest’uomo americano“. La donna ha parlato anche dell’uomo accusato dell’omicidio: “Lui non le permetteva di comunicare, le ha fatto perdere i contatti con tutti, con la famiglia, con le sue amiche“.

Non solo, la donna ha anche confessato di aver ricevuto foto e video inviate dalla nipote: “ero preoccupata perché non aveva registrato la bambina all’anagrafe, la faceva vivere come un fantasma“. Per l’occasione “Chi l’ha visto?” proporrà testimonianze inedite di quei giorni a Roma”.

Chi l’ha visto, la diretta del 25 giugno 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 25 giugno 2025, Federica Sciarelli torna a parlare anche della morte di Chiara Poggi. A distanza di 18 anni dal delitto di Garlasco emergono nuovi dettagli su quel tragico giorno, mentre si analizzano tracce e impronte che non erano state considerate importanti nelle prime indagini. Intanto riaprendo i reperti è uscita un capello finora mai scoperto mentre proseguono le indagini sul telefono sporco di sangue sotto la cornetta ai contenitori di fruttolo, tutto al microscopio per vedere se c’erano più persone nella villetta la mattina dell’omicidio.

Tra i temi della puntata anche sulla scomparsa di Riccardo, che dopo aver lasciato la sua auto sulla diga del Furlo è sparito nel nulla. Cosa è successo? Analizzando il suo computer sono state trovate ricerche su viaggi a Dublino e altre città europee: Riccardo potrebbe aver deciso di troncare con tutti e ricostruirsi una vita all’estero? Infine come sempre non mancherà uno spazio dedicato agli appelli e alle richieste di aiuto. Anche il pubblico da casa è chiamato, come sempre, a partecipare con segnalazioni di persone in difficoltà, ma anche in caso di avvistamenti o segnalazioni. Ricordiamo che è possibile intervenire anche in diretta chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.