Stasera, mercoledì 24 settembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con "Chi l'ha visto", il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Ma passiamo alle anticipazioni della puntata di stasera di Chi l'ha visto che torna ad occuparsi della terribile tragedia vissuta da Antonietta Gargiulo. Il marito carabiniere le ha sparato tre colpi, poi è andato dalle figlie e le ha uccise.

La donna parla alle telecamere del programma di Federica Sciarelli: “quando ho saputo che le bambine erano morte sono stata per giorni a guardare il soffitto, non volevo collaborare con i medici. Poi è stato come se Alessia e Martina mi avessero chiesto di non lasciarmi andare, di non morire, perché altrimenti la loro storia sarebbe morta con me”. Antonietta Gargiulo sopravvissuta alla strage del marito non è stata ancora riconosciuta vittima di femminicidio.

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 24 settembre 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Elena Vergari. Una lettera anonima ha indicato dei luoghi dove la donna sarebbe stata uccisa; proprio in quei luoghi descritti l’inviato del programma ha ritrovato delle ossa. Al momento non è ancora chiaro se si tratta di ossa umane oppure no. In diretta interviene il fratello che chiede a gran voce la riapertura del caso.

E ancora: si parla di accumulatori seriali, quelle persone che scompaiono nella loro stessa casa piena di oggetti e cose inutili. “Chi l’ha visto?” cerca di capire questo fenomeno e cerca anche di aiutare la donna per la quale i vicini di casa hanno chiesto l’aiuto del programma. In studio, il professore Stefano Pallanti, direttore dell’Istituto di Neuroscienze di Firenze. Durante la lunga diretta non mancherà lo spazio dedicato ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni del pubblico da casa. Chi volesse partecipare può farlo chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

