Nuovo appuntamento in tv con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera risolti ed irrisolti presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e i casi al centro della puntata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023.

Chi l’ha visto, oggi su Rai3: la diretta di mercoledì 18 ottobre 2023

Mercoledì 18 ottobre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il seguitissimo programma condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Una lunga diretta quella di questa sera che si occuperà della scomparsa di Alessandra Ollari. La donna di 53 anni è scomparsa nel nulla dal quartiere San Lazzaro a Parma il 29 giugno scorso. Da allora si sono perse le sue tracce. A distanza di quasi cinque mesi la Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio per ora contro ignoti. Il caso è stato più volte al centro del programma di Federica Sciarelli che ha anche incontrato ed intervistato il compagno Ermete che aveva presentato la denuncia di scomparsa della compagna il 30 giugno.

Durante la puntata di stasera, Federica Sciarelli ha in serbo testimonianze e documenti inediti su questa vicenda. Non solo, spazio anche alla storia di Pierina, la donna uccisa nel garage del suo palazzo. L’omicida è ancora a piede libero e gli inquirenti stanno cercando di di capire se il delitto è collegato all’incidente avvenuto al figlio Giuliano, cinque mesi prima.

Chi l’ha visto, la puntata di oggi 18 ottobre 2023

Tra i casi al centro della puntata di Chi l’ha visto di stasera, mercoledì 18 ottobre 2023, anche il sequestro di Salvatore Legari. Dove si trova l’imprenditore emiliano? E soprattutto chi voleva la sua sparizione? Ai microfoni del programma l’appello disperato della mamma che cerca disperatamente il figlio.

Come sempre spazio agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa, in caso di avvistamenti o notizie sulle persone scomparse, è chiamato a segnalare tempestivamente la cosa chiamando il numero di telefono 06.8262.

