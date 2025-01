Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera, mercoledì 8 gennaio 2024, non va in onda in prima serata su Rai3. Il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse salta il consueto appuntamento del mercoledì sera: perchè?

Salta la prima puntata del 2025 di Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Lo storico programma di Rai3 dedicato alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere fino ai recenti casi di cronaca nera era previsto nella serata di mercoledì 8 gennaio 2024 con òa prima puntata del nuovo anno, ma a sorpresa non è presente nella programmazione.

Al posto del seguitissimo programma Rai3 è pronta a proporre ai telespettatori “Respect”, il film autobiografico diretto da Liesl Tommyche racconta le vicende della cantautrice Aretha Franklin interpretata da una bravissima Jennifer Hudson. Quando torna la diretta di Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto 2025 quando torna in tv su Rai3

I fan di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli dovranno aspettare ancora un pò per vedere la prima puntata e diretta del 2025 del popolare programma dedicato alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Salvo modifiche improvvise o cambiamenti dell’ultima ora, il programma di Federica Sciarelli tornerà in onda da mercoledì 15 gennaio 2025 in prima serata su Rai3. Durante la lunga diretta spazio ai più recenti casi di cronaca, ma come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori sono da sempre parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è dal 16 gennaio in prima serata su Rai3.