Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto” e Federica Sciarelli su Rai3. Il programma di successo dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera torna in prima serata con tante nuove storie e possibili colpi di scena. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 12 giugno 2019.

Chi l’ha visto diretta di mercoledì 12 giugno

Mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 21.20 circa nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana al centro della puntata la storia di Liam, il 32 enne americano, somellier e commerciante di vini, di cui sono perse le tracce dal 10 maggio scorso. Liam è scomparso a Torino. I genitori, residenti nel New Jersey, non hanno più sue notizie da diverso tempo; non solo più volte hanno cercato di chiamarlo al cellulare, ma al suo numero risponde la voce di una donna.

Sono in corso le indagini da parte della polizia, ma intanto sia il padre che il fratello sono arrivati in Italia per seguire da vicino la vicenda chiedendo aiuto proprio al programma di Federica Sciarelli.

Durante la puntata prosegue poi l’inchiesta delle “truffe romantiche” che ha visto Pamela Prati protagonista in studio due settimane fa. Sono in aumento, infatti, le testimonianze di donne cadute nell’inganno, mentre continuano a crescere le segnalazioni di foto rubate a uomini utilizzate poi per creare profili falsi.

