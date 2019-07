“Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli torna in prima serata su Raitre. Il programma di successo dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera continua a fare compagnia ai telespettatori anche durante l’estate. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 3 luglio 2019.

Durante la puntata Federica Sciarelli ospita in studio una ragazza allontanata dalla famiglia e finita in affidamento. Il motivo? La ragazza avrebbe subito degli abiti, sempre negati dalla diretta interessata. La Sciarelli si occupa anche della storia di quei bambini scomparsi dopo che sono stati allontanati dalle famiglie di origini. Ampio spazio dedicato alla recente inchiesta “Angeli e Demoni” con una serie di documenti assolutamente inediti.

Non solo, in studio la conduttrice e giornalista ospiti anche i genitori protagonisti dell’inchiesta denominata “Veleno” con la partecipazione di tante altre famiglie che hanno denunciato. Infine spazio ancora una volta all’inchiesta dedicata alle truffe romantiche: oramai cresce sempre di più il numero delle vittime sia tra gli uomini che tra le donne.

Chi l’ha visto streaming

Chi l’ha visto non è solo in diretta su Raitre, ma per chi non fosse a casa è possibile seguire il programma di successo condotto da Federica Sciarelli anche in modalità streaming. Come? E’ davvero molto semplice: tramite il sito ufficiale RaiPlay oppure utilizzando la nostra App ufficiale SuperGuida Tv disponibile e gratuita sia per i dispositivi iOS che Android.

Chi, invece, vuole partecipare come pubblico al programma, può farlo contattando la redazione tramite i canali social ufficiali:

facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Non solo, per chi volesse assistere alla puntata in diretta dallo studio 2 di via Teulada è possibile farlo inviando una prestazione alla mail [email protected]