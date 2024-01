Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera, mercoledì 10 gennaio 2024, non va in onda. Come mai? Cosa è successo? Scopriamo il motivo e soprattutto quando torna in tv in prima serata su Rai3.

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli non va in onda stasera, 10 gennaio 2024: perchè?

Dopo il lungo periodo delle festività natalizie, il ritorno di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli era tra i più attesi del nuovo anno 2024. L’appuntamento però slitta ancora. A sorpresa i milioni di fan del seguitissimo programma dedicato alla ricerca delle persone scomparse, ma anche ai casi irrisolti e misteri da risolvere di cronaca nera dovranno attendere ancora una settimana. La notizia è arrivata a sorpresa, visto che i fan di Chi l’ha visto si aspettavano il ritorno del programma da stasera, mercoledì 10 gennaio 2024, in prima serata su Rai3. Il motivo non è chiaro, ma possiamo dirvi cosa sarà trasmesso al suo posto.

Al posto del programma di Federica Sciarelli andrà in onda uno straordinario documentario “Le Frecce Tricolori”, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari. Si tratta di un documentario in cui viene ripercorsa e raccontata la storia del volo acrobatico sin dalle sue origini. Spazio all’eccellenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che da oltre sessant’anni è uno dei simboli del nostro Paese, con uno spaccato sulla formazione 2023 mentre si prepara per la storica manifestazione del Centenario dell”Aeronautica Militare.

Quando torna Chi l’ha visto di Federica Sciarelli su Rai3?

Ma quando torna in onda Chi l’ha visto di Federica Sciarelli? La prima puntata del nuovo anno è confermata per la prossima settimana, mercoledì 17 gennaio 2024, dalle ore 21.20 come sempre in prima serata su Rai3.

Ricordiamo che il pubblico può partecipare inviando segnalazioni tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è per mercoledì 17 gennaio 2024 in prima serata su Rai3.