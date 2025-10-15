“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna prima serata su Rai3. Una nuova imperdibile puntata dedicata a casi di cronaca nera e persone scomparse. Scopriamo i i temi e le anticipazioni centro della puntata di stasera, mercoledì 15 ottobre 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di stasera 15 ottobre 2025

Stasera, mercoledì 15 ottobre 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Ma passiamo alle anticipazioni di stasera: si parte con la morte di Manuela Murgia. Le indagini erano state archiviate in passato per bene due volte per suicidio, ma ora la Procura di Cagliari ha riaperto il caso e indagato per omicidio volontario l’ex fidanzato. Che cos’è successo quel giorno? Con chi è andata Manuela al Canyon di Tuvixeddu? Durante la diretta di stasera spazio a documenti e testimonianze inedite. In studio con Federica Sciarelli ci sono le sorelle di Manuela.

Spazio poi alla drammatica storia del quattordicenne di Latina che si è tolto la vita. A parlarne c’è il fratello maggiore che rivela di essere stato anche lui in passato bullizzato a scuola.

Nella prossima puntata “Manuela Murgia non si suicidò”: Ex fidanzato indagato per omicidio Mercoledì #15ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#chilhavisto→ https://t.co/EehW1y9HOz pic.twitter.com/TRK50WB1hN — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 14, 2025

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 15 ottobre 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 15 ottobre 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Giovanni Cuvello: i familiari avevano sporto denuncia e lanciato diversi appelli proprio al programma, ma dopo dieci giorni Giovanni è stato ritrovato morto all’interno dell’ospedale. Cosa gli è successo? Giovanni non si era mai allontanato dalla struttura. Come è possibile ascomparire dentro un ospedale? In diretta i familiari chiedono di sapere che cosa è successo.

