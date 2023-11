Chi l’ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli, torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai3. Spazio, come sempre, a casi di cronaca e agli appelli per persone scomparse. Ecco tutte le anticipazioni e le vicende di cronaca, recente e meno recente, al centro della puntata di stasera, mercoledì 29 novembre 2023.

Mercoledì 29 novembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda “Chi l’ha visto“, il programma di Federica Sciarelli trasmesso in prima serata su Rai3. Nella puntata di stasera spazio alla tragica storia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio che in Italia è diventato quasi all’ordine del giorno. Al centro della puntata l’omicidio della giovane donna, ma anche la telefonata non presa in considerazione. Come mai dopo che un testimone ha parlato di una ragazza aggredita e costretta a salire in una macchina, i carabinieri hanno preso la denuncia di scomparsa come allontanamento volontario?

Prosegue la campagna di “Chi l’ha visto?” con l’Associazione Penelope affinché la causa di allontanamento sia considerata “ignota”. Tra i casi più drammatici di “allontanamento volontario” c’era anche quello di Pamela Mastropietro, la ragazza fatta a pezzi e ritrovata in due valigie.

Non solo, durante la diretta di mercoledì 29 novembre 2023 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi di altri casi di cronaca nera e persona scomparse di cui si sono perse le tracce.

