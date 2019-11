Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Scopriamo le storie, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di mercoledì 20 novembre 2019.

Chi l’ha visto diretta, la puntata di mercoledì 13 novembre

Mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata in onda mercoledì 20 novembre il caso di Roberto Straccia, il giovane studente universitario di Moresco scomparso nel nulla il 14 dicembre del 2011 a Pescare. A soli 24 anni Roberto è sparito nel nulla per poi essere ritrovato morto in circostanze ancora oggi misteriose il 7 gennaio del 2012 nelle acque del litorale di Bari.

Il giovane studente 24 anni è sparito mentre era intento a fare jogging. Una delle ipotesi sulla morte del ragazza è che possa essere stato sequestrato ed ucciso per un errore. E’ andata davvero così? Per l’occasione la Sciarelli torna ad occuparsi del caso con nuovi documenti e testimonianze finora inedite.

Chi l’ha visto puntate e streaming

La puntata di Chi l’ha visto sarà trasmessa come sempre in diretta, ma è possibile seguirla anche in modalità streaming collegandosi al sito ufficiale RaiPlay della Rai. Non solo, per chi volesse è possibile seguire il programma della Sciarelli tramite la nostra App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile sia per i terminali iOS che Android.

Federica Sciarelli e Chi l’ha visto sono da anni un’accoppiata di successo per la Rai. Lo confermano i dati d’ascolto che, ogni settimana, registrano un grandissimo interesse da parte dei telespettatori da sempre amanti del programma e della conduzione della giornalista. Non solo, anche sul web il programma ha un grandissimo successo con l’hashtag #chilhavisto tra i più twittati del mercoledì sera.

Per chi volesse partecipare come pubblico al programma è possibile farlo inviando una richiesta alla redazione tramite uno dei canali social ufficiali:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987