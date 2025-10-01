Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Come ogni settimana la conduttrice, con tutta la sua squadra, torna ad occuparsi dei recenti casi di cronaca nera con uno sguardo anche ai casi del passato. Scopriamo i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 1 ottobre 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di stasera 1 ottobre 2025

Stasera, mercoledì 1 ottobre 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della puntata la storia di Daniele: 16enne bravissimo a scuola che vive apparentemente una vita serena. In realtà dentro di lui c’è qualcosa che non va; così una volta trasferitosi a Perugia per seguire gli studi all’Università decide di chiedere aiuto a Chat gpt, la piattaforma di intelligenza artificiale. Perchè? Che cosa sta succedendo ai ragazzi?

Le telecamere di Chi l’ha visto nella puntata di stasera hanno dato spazio al grido di allarme delle famiglie e indaga sui pericoli della rete. Spazio anche alla storia di Paolo. Il 15 enne veniva preso in giro per i suoi capelli, per il suo aspetto gentile. E ancora: un nuovo colpo di scena sul caso Chiara Poggi: il procuratore che chiese l’archiviaione per Andrea Sempio nel 2017 è stato indagato con un’accusa terribile: corruzione in atti giudiziari. La famiglia Sempio pagò davvero il magistrato?

Chi l’ha visto, la diretta del 1 ottobre 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 1 ottobre 2025, Federica Sciarelli torna sulla scomparsa di Elena Vergari. Era il 2017 quando agli inquirenti arrivò una lettera anonima: poche righe, ma sufficienti a scuotere le indagini sulla scomparsa di Elena Vergari. Nella lettera l’uomo rivelava di conoscere il luogo del delitto della donna. Un messaggio che lascia aperte due possibilità: l’opera di un mitomane in cerca di attenzione, oppure la confessione indiretta di qualcuno che non reggeva più il peso del silenzio.

Infine spazio alla scomparsa di Nicola, partito per una vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social. Di lui si perdono le tracce improvvisamente, ma nelle ore successive alla scomparsa qualcuno sostiene di averlo visto ancora in città. Una segnalazione che, se confermata, aprirebbe nuovi scenari su ciò che gli è accaduto davvero. Durante la diretta spazio come sempre agli appelli, richieste di aiuto e segnalazioni del pubblico da casa. Chi volesse partecipare può farlo chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.