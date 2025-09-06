Tutto pronto per il ritorno di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo. Dopo la pausa estiva, il programma dedicato ai casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere torna in prima serata su Rai3. Ecco la data di inizio e anticipazioni sulla nuova stagione 2025-2026.

Chi l’ha visto , quando torna su Rai3?

Ci siamo: da mercoledì 10 settembre 2025 torna la diretta di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli tramesso in prima serata su Rai3. La stagione 2025-2026 è la 38esima di uno dei programmi considerati una colonna portante del piccolo schermo e dell’azienda di Viale Mazzini. Come sempre al timone di questa nuova edizione ritroviamo l’insostituibile Federica Sciarelli che quest’anno festeggia 22 anni di conduzione. Un ritorno molto atteso dal pubblico televisivo, ma anche dei social visto che la diretta di Chi l’ha visto è da sempre uno dei programmi più seguiti e commentati.

Nonostante la pausa estiva, la redazione di Chi l’ha visto non si è mai fermata occupandosi dei recenti casi di cronaca nera senza dimenticare quelli mai risolti del passato, ma anche di persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Non solo, spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate. Come sempre indispensabile nelle fasi di ricerca l’aiuto dei telespettatori che possono contribuire sia in diretta che tramite i contatti della redazione reperibili sul sito internet o sui profili sociali.

Denise Pipitone: “A 21 anni dal sequestro di nostra figlia, il dolore non si affievolisce, anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più. È difficile accettare che il male possa rimanere impunito".@MissingDeniseMp#DenisePipitone #chilhavisto→https://t.co/uj2UYjVrM0 pic.twitter.com/W9EpOZzkpR — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 1, 2025

Chi l’ha visto 2025 2026: quante puntate e dove seguirlo in tv e streaming

Quante puntate avrà la nuova edizione di Chi l’ha visto 2025 2026? Al momento non è dato saperlo, ma sicuramente il programma andrà in onda fino alla stagione estiva considerando che l’edizione scorsa si è conclusa il 9 luglio con un totale di 41 puntate.

Dove vedere Chi l ha visto 2025 in tv e streaming? Ricordiamo che l’appuntamento con la nuova edizione è da mercoledì 10 settembre 2025 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai3. Per chi non potesse seguire la diretta è possibile seguirlo in streaming collegandosi al portale di RaiPlay dove sarà possibile recuperare anche le passate puntate.