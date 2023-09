Federica Sciarelli torna con Chi l’ha visto a settembre in prima serata su Rai3. Al via una nuova stagione dello storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione: data di inizio, ma anche anticipazioni, casi e scomparsi della prima puntata.

Chi l’ha visto 2023-2024, quando riprende su Rai3?

Sta per finire il countdown per il ritorno di Chi l’ha visto su Rai3. Si riaccendono i riflettori sul programma di grande successo condotto da Federica Sciarelli dedicato agli scomparsi e ai casi di cronaca nera. La data di inizio della stagione 2023-2024 è fissata per mercoledì 13 settembre 2023 dalle ore 21.20 come sempre in prima serata su Rai3. Al centro del programma i tantissimi casi di cronaca nera recenti e non di cui tanto si è discusso negli ultimi mesi dopo la chiusura della scorsa edizione.

Non solo spazio anche ad alcune delle più recenti vicende di cronaca che tanto hanno colpito l’opinione pubblica. Ma passiamo alle anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 13 settembre 2023 su Rai3.

Chi l’ha visto, stasera su Rai3: le anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 settembre 2023

Mercoledì 13 settembre 2023 dalle ore 21.20 su Rai3 torna la nuova stagione di Chi l’ha visto, il programma di successo presentato da Federica Sciarelli. Per la prima puntata la giornalista e conduttrice ospita in studio Filomena Claps, la mamma di Elisa. Dopo 13 anni dal ritrovamento, ha riaperto la Chiesa della Santissima Trinità, in pieno agosto, mentre la famiglia Claps si trovava in ferie. Cosa ne pensano i cittadini di Potenza?

Non solo, spazio alla vicenda della piccola Kata scomparsa lo scorso 10 giugno a Firenze, nell’ex Astor. A distanza di mesi procedono le indagini degli inquirenti e si ipotizza che la piccola sia stata portata via in un borsone o in un trolley durante i lavori di sgombero dell’ex hotel.

Chi l’ha visto, diretta e scomparsi del 13 settembre 2023

Non solo il caso di Claps e di Kate durante la puntata di debutto del 13 settembre 2023 di Chi l’ha visto. Durante la puntata Federica Sciarelli è pronta ad occuparsi anche del caso Maria Chindamo. L’inviata e l’operatore del programma sono stati minacciati davanti al fratello della donna, Vincenzo Chindamo, ospite anche lui in diretta. Come sempre durante la lunga diretta spazio ad appelli e ad aggiornamenti sulle persone scomparse.

L’appuntamento con la nuova stagione di Chi l’ha visto è da mercoledì 13 settembre in prima serata su Rai3.