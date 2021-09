Tutto pronto per il ritorno di Chi l’ha visto 2021 – 2022, la storica trasmissione dedicata ai casi di cronaca e alle persone scomparse condotta con grandissimo successo da Federica Sciarelli su Rai3. Nessun cambiamento al timone del programma nonostante le voci di un possibile addio della giornalista e conduttrice: la Sciary sarà anche per quest’anno la voce narrante della trasmissione cult. Scopriamo la data di inizio della nuova edizione e le anticipazioni sui casi di cronaca della prima puntata.

Chi l’ha visto 2021 – 2022, quando inizia su Rai3

Al via la nuova edizione di “Chi l’ha visto 2021-2022”, il programma dedicato ai casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con la partecipazione diretta dei telespettatori. Non solo, spazio anche ai fatti di attualità. Padrona di casa ancora una volta Federica Sciarelli che da mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 21.20 torna in diretta su Rai3 con la prima puntata dell’edizione 2021-2022 .

Il programma, oramai diventato un cult per milioni di telespettatori e per il pubblico dei social, potrà contare ancora una volta sulla conduzione impeccabile della Sciarelli chiamata “Sciary” dagli affezionati che sui social organizzano dei veri e propri gruppi d’ascolti per commentare la diretta. Nessun addio da parte della giornalista che ha smentito le voci di un possibile “abbandono”. Dalle pagine del settimanale DiPiù ha però chiarito: ”

Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti.

Chi l’ha visto stasera, anticipazioni della prima puntata

Ma entriamo nel vivo e scopriamo le anticipazioni della prima puntata di Chi l’ha visto 2021-2022 in onda mercoledì 8 settembre dalle ore 21.20 su Rai3 . Come sempre in diretta, Federica Sciarelli si occuperà delle scomparse più urgenti di questa estate.

A cominciare da quella del salernitano Guglielmo Belmonte, ma anche del giallo di Temù con la morte di Laura Ziliani. L’appello accorato delle figlie: “qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego” che sono poi state indagate dalla Procura per omicidio volontario. Spazio anche alla vicenda di Saman Abbas, la ragazza che non ha accettato un matrimonio combinato e per questo motivo è stata uccisa dalla famiglia. Il suo corpo non è ancora stato ritrovato: dove è finito? Non mancheranno poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.