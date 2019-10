Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli su Raitre. Ecco in anteprima le storie e i temi al centro della puntata di mercoledì 23 ottobre 2019.

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera. Al timone ancora una volta l’insostituibile Federica Sciarelli da quindici anni padrona di casa del programma.

Al centro della puntata di mercoledì 23 ottobre la scomparsa di Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico di cui si sono perse le traccia all’interno della metropolitana di Roma. Durante la puntata di questa sera verrà mostrato anche un ragazzo ripreso dalle telecamere di un bar della capitale che sembrerebbe assomigliare tantissimo a Daniele.

Non solo la scomparsa di Daniele Potenzoni, la puntata di questa sera si occuperà anche della vicenda di Claudia Stabile, la giovane madre di Campofiorito, nella provincia di Palermo, di cui si sono perse le traccia dal giorno 8 di Ottobre. La donna prima di sparire nel nulla fa una telefonata al marito avvisandolo che sta uscendo per andare a fare la spesa. Poi scompare nel nulla, mentre la sua automobile viene ritrovata nel parcheggio dell’aeroporto di Palermo. Ospite della puntata Piero Bono, il marito della donna.

Il programma di Federica Sciarelli come sempre sarà vivibile non solo in diretta su Rai3, ma anche in modalità streaming collegandosi al sito ufficiale RaiPlay della Rai oppure per chi volesse tramite la nostra App ufficiale SuperGuida Tv assolutamente gratuita e disponibile sia per i terminali iOS che Android.

Chi l’ha visto si conferma un successo. Puntata dopo puntata non cala l’interesse del grande pubblico, ma anche del pubblico giovane come si legge sui social dove l’hashtag #chilhavisto è sempre tra i più twittati e trend topic del mercoledì sera.

Ricordiamo che chiuque volesse partecipare come pubblico al programma è possibile farlo inviando richiesta alla redazione tramite uno dei canali social ufficiali. Eccoli qui per voi:

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987