Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome del vincitore

Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome di chi ha trionfato nel programma di Canale 5 durante la Finale in onda sabato 7 dicembre 2025 nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset. Dopo intense sfide, con talenti a livello internazionale che hanno portato performance uniche e mai viste sul palco dello show, il pubblico grazie al televoto da casa ha decretato il vincitore di questa edizione eleggendo un piccolo, grande mago e mentalista capace di stupire tutti, giudici compresi e lasciare il grande pubblico a bocca aperta.

Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco chi ha trionfato

Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Sfida dopo sfida, ballo dopo ballo, canto dopo canto, esibizione dopo esibizione, un solo concorrente si è fatto strada tra tutti. Sarà per la sua proprietà di linguaggio, sarà che è riuscito a lasciare tutti di stucco arrivando a predire cose una settimana prima che accadessero, oppure sarà per la sua voglia di ripagare i sacrifici fatti dalla famiglia e andare a trovare i nonni in Giappone con i soldi del montepremi. A vincere Tu si que vales 2025 è stato Kay La Ferrera. Non potendo essere sul palco, per via della giovane età – solo 10 anni – alla premiazione finale, per ritirare il premio davanti a tutti, vi era la madre del piccolo grande illusionista, mago e mentalista che il pubblico italiano abbia mai potuto ammirare.

Chi erano i super finalisti di Tu si que vales 2025?

Kay La Ferrera ha battuto dei concorrenti davvero molto forti. In primis il ventriloquo Terry Fator che è riuscito a cantare e imitare come solo un ventriloquo esperto può permettersi di fare lasciando tutti a bocca aperta per la bravura, l’intonazione e il talento. Battuti anche i Ping Pong Pang, gruppo di ragazzi anche giovanissimi che hanno portato una coreografia davvero sorprendente e colorata, ricca di colpi di scena e di effetti speciali. A nulla sono valsi, contro Kay e il suo talento, le prodezze dei Dundu, giganti di luce. Un vero numero spettacolare e magico che è comunque entrato nel cuore degli spettatori anche per il profondo messaggio lanciato.