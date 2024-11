Quello tra Mike Tyson e Jake Paul, è stato sicuramente l’incontro di boxe dell’anno e, come tale, ha mosso molti milioni di dollari. Un influencer contro un “pensionato” del pugilato. Tra i due c’erano ben 31 anni di differenza. Ma chi ha vinto l’incontro tra Mike Tyson e Jake Paul tenutosi stanotte negli USA? A quanto ammonta il montepremi?

Chi ha vinto tra Mike Tyson e Jake Paul? il vincitore è Jake Paul, cifre stellari per i due

Presso l’AT&T Stadium in Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, si è disputato il grande ritorno sul ring di Mike Tyson all’età di 58 anni. La leggenda del pugilato ha incontrato Jake Paul, un ragazzo che sui social muove le masse di fan. L’attesa era alle stelle, soprattutto dopo il momento del calcolo del peso, un momento molto movimentato a causa del comportamento di Tyson.

Una folla di otre 70.000 persone si è presentata ai cancelli dello stadio per assistere a quello che viene considerato l’incontro degli incontri. Un incontro di pugilato che a quanto risulta è quello con il più alto incasso nella storia del Lone Star State. Secondo diverse fonti infatti, i biglietti sono stati rimessi sul mercato per cifre che vanno da 5.000 a 20.000 dollari (da 4.700 a 18.800 euro).

Montepremi

L’incontro ha ottenuto il benestare di Netflix, che ha garantito ai contendenti una somma non da poco per salire sul ring. Il montepremi era di 60 milioni di dollari (56,7 milioni di euro), di cui:

20 milioni (18,9 milioni di euro) sono andati a Mike Tyson

40 milioni (37,8 milioni di euro) a Jake Paul.

Chi è il vincitore dell’incontro di Boxe tra Mike Tyson e Jake Paul

A trionfare sul ring è stato Jake Paul, che si è aggiudicato ai punti l’attesissimo incontro-show contro Mike Tyson. La leggenda del pugilato è tornata sul ring all’età di 58 anni. Il giovane 27enne, che è anche attore e youtuber, ha trionfato conquistando il match su decisione unanime dei tre giudici.

L’incontro, durato ben 8 riprese, ha visto sul finire anche l’inchino del giovane pugile per rendere omaggio a Iron Mike. “Tyson è una leggenda, è stato un onore. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti” – Ha dichiarato il vincitore. “Sono felice. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso”. Le parole di Tyson.