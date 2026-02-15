Si è conclusa ieri, 14 febbraio, la 4^ edizione di The Voice Kids. Tanti sono stati i piccoli artisti che si sono esibiti sul palco nelle sei puntate condotte da Antonella Clerici, che nella serata di ieri ha proclamato il vincitore di quest’anno. Ad aggiudicarsi lo scettro è stato Matteo Trullu, con un’esibizione che ha convinto la giuria e commosso il suo coach, Nek.

Matteo Trullu, vincitore: il suo percorso a The Voice Kids 2026

Il ragazzino di 13 anni di Decimomannu, in provincia di Cagliari, si è presentato alle Blind Auditions con Bohemian Rhapsody dei Queen. La sua scelta audace, con un pezzo notoriamente complesso, ha subito incantato tutti i coach, che non hanno esitato a premere il pulsante rosso per far girare la loro sedia rossa. Una standing ovation del pubblico ha messo ancor più in risalto le qualità del giovane artista: una straordinaria abilità nel suonare la chitarra, una voce potente e controllata, un’ottima intonazione e una pronuncia inglese impeccabile.

A soli 13 anni il concorrente del Team Nek canta e suona perfettamente i Queen alla finale di #TheVoiceKidsIt #TheVoiceKids pic.twitter.com/FiLtU9qvux — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 14, 2026

Il 13enne sardo non ha esitato a scegliere la squadra di Nek, e l’artista emiliano lo ha scelto poi per la semifinale, facendogli interpretare Maniac di Michael Sembello.

Anche in questa occasione il talento del giovane artista sardo ha incantato tutti, e Nek non ha avuto dubbi nel dargli il pass per la finale, alla quale sono approdati in dodici, quattro per team. Ciascun coach, dopo la carrellata di esibizioni, ha scelto il cantante con cui tentare la vittoria: Arisa se l’è giocata con Francesca Lanza, Clementino e Rocco Hunt con Andrea Ronga, Nek con Matteo Trullu e Loredana Bertè con Briana Samira Camara.

A consegnargli lo scettro di vincitore di The Voice Kids è stato il suo cavallo di battaglia: Matteo si è infatti esibito di nuovo con “Maniac” di Michael Sembello. La sua esibizione non ha convinto solo il pubblico e la giuria di qualità, ma è riuscita a emozionare tantissimo il suo coach. Subito dopo la vittoria infatti, Nek (ma anche gli altri coach) non hanno esitato ad affermare che ha tutte le qualità per arrivare lontano.

Nek coach super premiato a The Voice 2026

Con la vittoria di Matteo Trullu, Nek consolida il suo successo al talent show. Il team del cantante emiliano aveva infatti già trionfato nell’edizione dedicata agli over 60, The Voice Senior, con Francesco De Siena.

Si tratta di un successo che premia l’artista emiliano, alla sua prima partecipazione come coach al talent show, e che dimostrato ancora una volta di riuscire a creare con i suoi pupilli un legame speciale. Ma adesso gli applausi sono tutti per Matteo Trullu, e noi, proprio come Nek e gli altri coach, non abbiamo dubbi che il suo talento lo porterà lontano.