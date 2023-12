Amadeus questa sera ha condotto la serata evento per la finalissima di Sanremo Giovani 2023. In gara giovani artisti, che a suon di musica hanno gareggiato per conquistare i posti disponibili per accedere al Festival di Sanremo 2024 tra i big. A contendersi Sanremo 2023 erano in gara giovani artisti arrivati dalle selezioni che in questi mesi hanno portato alla formazione del gruppo di contendenti ai tre posti disponibili per partecipare al Festival. Ecco di seguito chi ha vinto Sanremo Giovani e accede al Festival di Sanremo 2024 dal 6 all’10 febbraio.

Dopo mesi di lavoro e migliaia di brani ascoltati, Amadeus questa sera ha condotto la serata dedicata alla finalissima di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1. Sul palco, con il direttore artistico e conduttore Amadeus, anche i cantanti big di Sanremo 2024 che hanno presentato i titoli delle canzoni che porteranno in gara alla prossima edizione della kermesse canora.

A contendersi i tre posti per accedere a Sanremo 2024, in gara c’erano:

I Bnkr44 con Effetti speciali

Clara con Boulevard

Fellow con Alieno

GrenBaud con Mama

Jacopo Sol con Cose che non sai

Lor3n con Fiore d’inverno

Nausica con Favole

Omini con Mare forza 9

Santi Francesi con Occhi tristi

Tancredi con Perle

Vale LP con Stronza

Vincitore di Sanremo Giovani e cantanti che passano a Sanremo 2024 tra i big

A vincere Sanremo Giovani è Clara con Boulevard. Ecco di seguito i tre artisti che accedono a Sanremo 2024 e le canzoni che porteranno sul palco del Teatro Ariston:

Santi Francesi – LAMORE IN BOCCA

Clara – DIAMANTI GREZZI

Bnkr44 – GOVERNO PUNK

I titoli delle canzoni di Sanremo 2024

Durante la serata dedicata alla finalissima di Sanremo Giovani, Amadeus ha ospitato sul palco i 27 cantanti in gara. Insieme a loro, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato i titoli delle canzoni in gara Sanremo 2024. Ecco di seguito i cantanti in gara e i loro brani: 27 più 3 che si aggiungono stasera.