C’era grande attesa per la puntata finale de L’Acchiappatalenti, il nuovo talent show ideato e condotto da Milly Carlucci il Sabato sera su Rai Uno. Iniziato a Maggio con alti e bassi (gli ascolti non sono stati sempre eccellenti), il programma si è chiuso l’8 Giugno in modo scoppiettante e con un’energia contagiosa che, a quanto pare, il pubblico ha gradito.

Alla fine la mitica Mara Maionchi è arrivata sul podio insieme ai suoi bravissimi talenti sbaragliando la concorrenza! Scopriamo di più.

Mara Maionchi con i talenti Black Widow e Gina de Boer vince L’acchiappatalenti 2024. La classifica finale

Era nell’aria e alla fine la spumeggiante discografica Mara Maionchi si è aggiudicata la vittoria finale a L’Acchiappatelenti 2024, nuovo talent della prima rete Rai. A conti fatti, viste le straordinarie performance artistiche dei talenti da lei scelti, le ballerine Black Widow e la cantante Gina de Boer, il trionfo è stato decisamente meritato. E così ancora una volta la Maionchi ha dimostrato che come talent scout è imbattibile!

In tal modo ha lasciato a bocca asciutta un agguerritissimo Teo Mammucari, che sino alla fine, anche tramite il voto popolare, ha sperato di recuperare lo svantaggio accumulato nei suoi confronti. Il conduttore e comico si è comunque aggiudicato un onorevole secondo posto.

Per quanto riguarda il resto della classifica, Wanda Nara è arrivata terza, Sabrina Salerno quarta e Francesco Paolantoni quinto.

Qual è il futuro del format?

Ci sarà l’edizione 2025 de L’Acchiapatalenti? Date le difficoltà che la trasmissione ha incontrato nelle scorse settimane, non è scontato. Ad ogni modo, seppur partito non proprio con il botto, L’Acchiappatalenti ha recuperato in corsa e pertanto un suo ritorno non è escluso. Magari ci saranno delle modifiche migliorative al format, chissà.

Intanto l’instancabile Milly Carlucci inizierà presto a preparare la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che dovrebbe andare in onda in autunno. Un successo che si ripete, e anzi cresce, di anno in anno. Sarà così anche per L’Acchiappatalenti? Per saperlo non ci resta che aspettare.