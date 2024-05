La Svizzera con Nemo ha vinto l‘Eurovision Song Contest 2024. Angelina Mango ha regalato un performance straordinaria con “La noia” senza però riuscire a conquistare la top 3. Ecco la classifica completa.

La classifica della finale dell’Eurovision Song Contest 2024

Nemo con “The Code” ha trionfato durante la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2024. Premiato dalle giurie popolari e dal televoto, il cantante non binario ha avuto la meglio vincendo il titolo di “miglior canzone d’Europa“. Angelina Mango per l’Italia si è classificata al settimo posto con “La noia” pur conquistando una standing ovation dal pubblico della Malmo Arena di Svezia. Ecco la classifica completa della finale dell’Eurovision 2024:

Svizzera Croazia Ucraina Francia Israele Irlanda Italia Armenia Svezia Portogallo Grecia Germania Lussemburgo Lituania Cipro Lettonia Serbia Regno Unito Finlandia Estonia Georgia Spagna Slovenia Austria Norvegia

Switzerland's Nemo has won the 68th Eurovision Song Contest with their song The Code 🇨🇭https://t.co/iS5xIwIG6U — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024

Sfuma la vittoria di Angelina Mango che saputo ugualmente dimostrare il suo innato talento e le sue doti interpretative regalando una delle migliori performance della finale dell’Eurovision Song Contest 2024. La cantante, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, ha regalato una delle migliori performance live ma non ha incontrato il plauso delle giurie popolari e del televoto. Del resto non è sempre facile rendersi conto di talenti destinati a lasciare un segno nel districato panorama musicale internazionale.

Intanto per Angelina Mango dopo l’Eurovision 2024 è tempo di pubblicare il suo primo album dal titolo “Poke Melodramma” con un duetto che si preannuncia hit della prossima estate con Marco Mengoni.

Al di là della classifica Angelina Mango ha dimostrato, a 23 anni, di essere una cantante di grandissimo talento capace di calcare un palcoscenico come quello dell’Eurovision con grinta e fierezza di un’Artista d’annata. La Svizzera trionfa in un’annata politicamente complicata tra guerre e un sentiment che ha sicuramente giocato un ruolo decisivo anche nelle votazioni finali.

Classifica a parte, Angelina Mango ha portato sul palcoscnico dell’Eurovision 2024 tutto il suo innato talento destinato a farsi ascoltare per sempre. Grande Angelina. Siamo fieri di te!