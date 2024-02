Grande attesa per “Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia“, la miniserie, trasmessa in due puntate, che racconta la storia di colui che ha scritto l’inno del nostro Paese. Ma chi era Mameli? Scopriamolo insieme e vediamo di cosa parla la fiction e il cast.

Mameli, chi era l’autore dell’Inno d’Italia: trama della miniserie Rai

È Goffredo Mameli il protagonista della nuova miniserie in onda su Rai 1 dal titolo “Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia“. Le puntate andranno in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 in prima serata su Rai 1 (e su RaiPlay, da lunedì sera tutti gli episodi saranno disponibili in box set). In pochi però conoscono la storia del poeta ed eroe del Risorgimento che scrisse “Il Canto degli Italiani”.

Mameli nacque a Genova il 5 settembre del 1827, da una famiglia di origini sarde, e morì ad appena 21 anni nel 1849. Sin da piccolo è evidente la sua passione per la letteratura e scrive diversi versi come ‘Il giovine crociato’, ‘L’amore’, ‘Il sogno della vergine’, ‘La vergine e l’amante‘. Nel 1846, in occasione della ricorrenza del centenario della cacciata da Genova degli Austriaci, fu alla testa delle manifestazioni esponendo il tricolore. In particolare nella miniserie “Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia” saranno trattati due anni, quelli che vanno dal 1847 e il 1849, pieni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie. Una miniserie che apre la mente a riflessioni e interrogativi profondi, dalla politica all’esistenzialismo.

Non mancherà la storia di come è nato il nostro inno, scritto da Mameli nel 1847 come ‘Il Canto degli Italiani’ e musicato da Michele Novaro. Soltanto un secolo dopo, è stato ufficialmente riconosciuto per legge come inno nazionale della Repubblica Italiana. La miniserie racconterà anche la manifestazione dell’Oregina, quando per la prima volta il Canto fu cantato da più di trentamila patrioti. E ancora l’incontro e l’amicizia di Mameli con un altro grande genovese, Nino Bixio; la prima Guerra d’Indipendenza; la Repubblica Romana, con Mameli al fianco di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.

La straordinaria vita di Goffredo Mameli, il poeta e eroe del Risorgimento, autore dell'Inno Nazionale Italiano. La prima rockstar della storia! Domani #12febbraio in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay: #MameliIlRagazzoCheSognoLItalia pic.twitter.com/dVVbMbPmLP — Rai1 (@RaiUno) February 11, 2024

Il cast di Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia

“Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia” è una produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Regia di Luca Lucini e Ago Panini. Nel cast troviamo Riccardo De Rinaldis Santorelli nel ruolo di Goffredo Mameli ed Amedeo Gullà in quello di Nino Bixio. Neri Marcorè è invece Giorgio Mameli; Isabella Briganti è Adelaide Zoagli Mameli; Barbara Venturato è Geronima Ferretti. Tra gli attori della miniserie ci sono anche Lucia Mascino, Luca Ward (Padre Sinaldi), Chiara Celotto, Gianluca Zaccaria, Giovanni Crozza Signoris.