Adam Jendoubi è morto dopo nove giorni di agonia presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il giovane attore napoletano è stato protagonista del film “La paranza dei bambini”. A dare la conferma della morte di Adam Jendoubi – con un post pubblicato sui social – è il fratello Habib, anche lui attore e modello, che ha comunicato anche la scelta dell’espianto degli organi. Ma vediamo chi era questa giovane promessa del cinema italiano che oggi lascia un vuoto incolmabile.

Come è morto Adam Jendoubi?

Cresciuto a Forcella, 23 anni, Adam Jendoubi era stato soccorso in arresto cardiaco all’alba di Capodanno mentre si trovava a Castellammare di Stabia. Ieri pomeriggio, dopo nove giorni in rianimazione, è arrivato il decesso del giovane attore. Viste le ferite al volto, i soccorritori in un primo momento hanno pensato a una caduta dallo scooter che era a terra nelle vicinanze della vittima. Jendoubi fu ritrovato riverso al suolo e privo di sensi lungo viale delle Terme, a Castellammare.

Il commento del fratello e della fanpage di Liberato

Il fratello dell’attore, Habib, ha pubblicato una commovente storia su Instagram per ricordare Adam e rendere noto a tutti della sua scelta, a soli 18 anni, di voler donare gli organi qualora gli fosse accaduto qualcosa: «Sangue mio, spero che hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, uomo vero con valori e principi scegliendo già a 18 anni che il giorno della tua morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto. Oggi cambia totalmente la mia vita perché tu, fratello mio, non sarai più di fianco a me, ma so che mi guarderai dall’alto proteggendomi sempre».

Liberatomusic, la pagina Instagram dei fan di Liberato, ha pubblicato una foto di Adam e una scritta che riprende le celebri parole della hit di Liberato Tu t’e scurdat’ ‘e me, «Cade ‘ncopp ‘o golfo na stella»: «La stella che ora protegge il golfo sei tu».

Carriera di Adam Jendoubi

La popolarità di Adam Jendoubi era esplosa con il film del 2019 ‘La paranza dei bambini’ – Orso d’Argento a Berlino, totalmente recitato in napoletano e tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore e giornalista Roberto Saviano – nel ruolo di ‘ Aucelluzzo’. L’anno prima Adam Jendoubi aveva avuto un ruolo anche nel film di Lello Arenza, ‘Finalmente Sposi’. Aveva inoltre anche partecipato a numerosi video del cantante napoletano Liberato.