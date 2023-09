Valentina Modini è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato lo scorso lunedì 11 settembre, in onda su Canale 5. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più del nuovo concorrente del GF 2023.

Chi è Valentina Modini, la nuova concorrente del Grande Fratello 2023

Valentina Modini è nata il 3 novembre 1993. Oggi vive con la sua famiglia ed è molto legata a sua madre. Di lei ha dichiarato: “Senza dubbio è la persona più bella del mondo. La persona che mi ha insegnato a tirare fuori la grinta“. Il padre, invece, è soprannominato “Orsino“.

Vita privata

Valentina si è diplomata in studi classici, ha ottenuto una laurea in Scienze dei Beni Culturali e una laurea magistrale in Comunicazione per l’Impresa. Nella vita si occupa di curare le pubbliche relazioni per un ufficio stampa. I genitori di Valentina hanno un ristorante a conduzione famigliare e anche lei ogni tanto li aiuta.

Valentina Modini si fa chiamare Lady Fajana e ha anche un alter ego, ovvero Lady Fajana: del perchè di questo nome dice: “Mi piace sentirmi una diva umile. Io sono un fagiano perchè rappresenta la normalitа“. Sentimentalmente si dichiara single. La concorrente ha affermato nella sua clip di presentazione per prendere parte al Grande Fratello che: “Guardo la porta rossa e penso che dopo tanti anni a fare da pendolare, a farmi il mazzo, a lavorare anche al ristorante dei miei… Insomma, essere qua oggi è emozionante”.

Il percorso di Valentina Modini al Grande Fratello 2023

Valentina entra nella casa del Grande Fratello 2023 a partire da venerdì 15 settembre 2023, durante la seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Prima di varcare la porta rossa che la conerà nel living, la ragazza riceve la sorpresa da parte della sua famiglia in diretta dalla loro pizzeria. In questi giorni, la gieffina ha ammesso di nutrire una curiosità verso il concorrente Claudio. Ma ha anche rivelato che ha bisogno di capire.