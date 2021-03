Chi è Paul Gascoigne? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Paul Gascoigne, chi è, cosa fa, da dove viene?

Paul Gascoigne, è un ex calciatore ora allenatore. E’ nato il 27 maggio del 1967 a Gateshead, in Inghilterra. Figlio di un manovale e di un’operaia, viene subito notato dai talent scout per il suo talento calcistico. E’ conosciuto in Italia per aver giocato nel Lazio dal 1992 al 1995. Inizia la sua carriera calcistica nel Newcastle United dove si guadagna il soprannome di Gazza, per le sue grandi capacità di dribbling e finalizzazione.

Ha militato in molte squadre del massimo campionato inglese e ha vestito in Italia la maglia della Lazio per tre stagioni. Il nuovo naufrago è notorio che abbia avuto problemi di alcolismo, di abuso di droghe e problemi psichici. Sarà pronto a sfidare la natura selvaggia dell’Honduras e le dinamiche del gioco?

Paul Gascoigne, chi è: altezza, età, professione, instagram