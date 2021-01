Pupo? Si proprio così. Chi è Matteo Diamante, nuovo protagonista de La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021, il programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani? Scopriamolo insieme. Il bellissimo concorrente, ne siamo certi, ha affascinato il pubblico televisivo, ma avrà anche sicuramente modo di far strage di cuori fra gli spettatori. Lo abbiamo già visto in tv? Certo che si. Chi è poi pratico di Instagram non può essersi dimenticato i suoi scatti.

Matteo Diamante: età, biografia e altre news

Matteo Diamante, 31 anni, di Genova è uno dei nuovi concorrenti de La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Il suo ruolo? Quello di Pupo, ovvero del bello ed impossibile, ma poco avvezzo allo studio e con molte lacune in cultura generale.

Cosa sappiamo di lui? Matteo è un affascinante ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e soprattutto le donne. Nella sua scheda ha ammesso, con la produzione, di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di bellissime ragazze. Il suo obiettivo l’ha ovviamente raggiunto. Il fascino naturale gli è servito per incontrare numerose ragazze, molte anche straniere, e intrecciare relazioni sempre diverse, ma anche scambi culturali di grande interesse. In fin dei conti creare contatti e relazioni con persone diverse è una delle skill del suo mestiere, quello di organizzatore di eventi.

Affascinato dal mondo delle secchione, per poter imparare qualcosa di nuovo e creare nuove relazioni, Matteo si è presentato nella villa delle Pupe e dei Secchioni con il suo fisico scolpito e le sue abilità nel mondo dello sport. Gli piace praticare, infatti, qualsiasi tipo di attività fisica, ma ama particolarmente la canoa.

I concorrenti del docu-reality potranno dunque chiedere a lui informazioni relative ai diversi sport, ma anche nozioni in materia di organizzazione di eventi. Di sicuro in villa dunque le feste non mancheranno ed ogni party verrà sicuramente curato in tutti i dettagli.

Dove lo abbiamo già visto in tv?

Sportivo, o meglio grande amante del fitness, tanto da dedicarsi diversi video nel suo personale canale Youtube, titolare dell’agenzia Senior che si occupa di pubbliche relazioni, il bel Pupo ha fatto in precedenza lo speaker per Radio Venezia e il Vocalist in alcune discoteche.

Il pubblico di Mediaset lo conosce già. Matteo ha avuto infatti altre esperienze televisive. In primis quella nel programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. I fan lo ricorderanno infatti fra i corteggiatori della bellissima Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici.

Oltre al programma pomeridiano di Canale 5, però, il bel Diamante ha preso parte a: Take me Out ed Ex On The Beach.